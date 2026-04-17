चार युवकों ने साइबर ठगों को खाते उपलब्ध करवा पहुंचाए 70 लाख रुपए, आरोपी गिरफ्तार
आरोपियों ने अपने खातों का इस्तेमाल साइबर अपराधियों को करने के लिए उपलब्ध करवाए थे.
Published : April 17, 2026 at 5:46 PM IST
जोधपुर: शहर में साइबर ठगों के लिए काम करने वाले युवाओं का लगातार पर्दाफाश हो रहा है. साइबर थाना पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने साइबर ठगों के लिए खाते अरेंज कर करीब 70 लाख रुपए उन तक पहुंचा दिए. प्रदेश स्तर पर म्यूल बैंक अकाउंट को लेकर हो रही छानबीन में इन खातों का इनपुट मिलने पर जोधपुर साइबर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा है. चारों से फिल्हाल पूछताछ की जा रही है.
पुलिस मुख्यालय जयपुर व भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केन्द्र, गृह मंत्रालय दिल्ली के समन्व्य में साइबर अपराधियों के द्वारा उपयोग में लिए जा रहे म्यूल अकाउंट के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत साइबर थाने के निरीक्षक सुरेश सारण व सहायक उपनिरीक्षक जमशेद खान ने म्यूल अकाउंट धारक फरदीन खान, देव कण्डारा, हिमांशु यादव को दस्तयाब किया. सारण ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि फरदीन खान ने अपने दो बैंक खाते साइबर ठगी में उपयोग कर कुल 33 लाख रुपए प्राप्त किए. देव कण्डारा ने अपना खाता साइबर ठगी में उपयोग कर कुल 14.50 लाख प्राप्त किए और हिमांशु यादव ने 19 लाख रुपए प्राप्त किए. देव कण्डारा ने अपना खाता रोहित पंडित को साइबर ठगी के लिए देना बताया. जिस पर रोहित पंडित को दस्तयाब कर पुष्टि की गई. इसके बाद चारों को गिरफ्तार किया गया.
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8 राज्यों में 15 मुकदमे: निरीक्षक ने बताया कि आरोपियों व इनके सहयोगियों के खिलाफ तमिलनाडु, तेलंगाना, दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल के अलग–अलग थानों में 15 साइबर मामले दर्ज हैं. चारों के खिलाफ बीएनएसएस व 66सी व 66डी आई एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश कर रिमांड लिया गया. इनकी पूछताछ में कई और खुलासे होने की संभावना है. उन्होंने बताया कि लगातार चल रहे अभियान के तहत आगे और भी कार्रवाई होने की संभावना है.
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मजदूरों को बनाया निशाना: साइबर ठगों के टास्क पूरे करने के लिए आरोपी मजदूर वर्ग को टारगेट करते हैं. उनके खाते किराए व कमिशन पर लेकर साइबर ठगों के मीडिएटर के रूप में उपयोग करते हैं. कमिशन के रूप में 15 से 20 हजार रुपए देते हैं, जिसके लालच में मजदूर आ जाते हैं. ये लोग खाता धारक से एटीएम कार्ड, सिम कार्ड व बैंक पासबुक लेकर अपने पास रख लेते हैं. जैसे ही साईबर ठगी की राशि जमा होने का मैसेज मिलता है, तो तुरन्त ही एटीएम कार्ड व यूपीआई से रुपए निकाल लेते हैं. आरोपी खाता धारक को अपना झूठा नाम व फर्जी मोबाइल नम्बर ही बताते हैं. नगद राशि से यूएसडीटी खरीद कर ठगों को पहुंचाते थे.
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पहली लेयर के एकाउंट: पुलिस ने बताया कि चारों आरोपियों ने जो खाते साइबर ठगों को उपलब्ध करवाए थे, उनमें सीधे पीड़ित के द्वारा रकम जमा करवाना पाया गया. इसे पहली लेयर का एकाउंट माना जाता है. यानी की यह सीधे तौर पर अपराध से जुड़े हैं. इसके बाद दूसरी व तीसरी लेयर के एकाउंट तक यह पैसा जाता है. कई मामलों में बदमाश अपने खाते से किसी शोरूम से खरीद में उस राशि का उपयोग करते हैं, तो वह खाता भी लेयर में काउंट होता है. उनको भी सीज कर दिया जाता है. बाद में पड़ताल के बाद खाते वापस खोले जाते हैं.