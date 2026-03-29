ETV Bharat / state

CM योगी को 4 साल की यशश्विनी ने गिफ्ट किया 'बुलडोजर'; खिलौना देखकर मुस्कुराए, पिता बोले- "पांच बार मिल चुकी है बेटी"

कानपुर के कल्याणपुर स्थित शिवली रोड के रहने वाले शिक्षक अभय सिंह ने दी जानकारी.

सीएम योगी को दिया बुलडोजर का खिलौना
सीएम योगी को दिया बुलडोजर का खिलौना (Photo credit:)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 10:25 PM IST

|

Updated : March 29, 2026 at 10:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : गोरखनाथ मंदिर परिसर से रामनवमी के मौके पर एक बहुत ही प्यारी तस्वीर सामने आई. इस दौरान मंदिर परिसर में एक छोटी सी बच्ची (4) ने सीएम योगी को बुलडोजर (खिलौना) गिफ्ट किया. जिसके बाद मुख्यमंत्री भी मुस्कुराने लगे. इसके बाद सीएम योगी ने बच्ची के सिर पर हाथ रखा और कहा कि घर ले जाना और मेहनत से पढ़ाई करना.

कानपुर के रहने वाले शिक्षक अभय सिंह ने बताया कि सीएम योगी से वह कई बार मिल चुके हैं. उनकी 4 साल की बेटी यशश्विनी पांच बार मिल चुकी है, वह भी जाते रहते हैं. हर 15 से 20 दिन में या महीने भर में.

वह बताते हैं कि जब सूचना मिलती है कि सीएम योगी आ रहे हैं, तो मंदिर जाते हैं. वह बताते हैं कि उन्हें सीएम योगी के साथ-साथ बाबा गोरखनाथ के दर्शन करने होते हैं. उन्होंने बताया कि सच में मुख्यमंत्री से मिलना कठिन होता है क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, व्यस्तता बहुत ज्यादा होती है उनकी और सिक्योरिटी भी होती है.

वह बताते हैं कि सीएम योगी की सिक्योरिटी तो खैर आप जानते ही हैं, अच्छी-खासी है. आम आदमी के लिए कठिन है, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो आप आराम से मिल सकते हैं. वह बताते हैं कि वह काफी समय से जा रहे हैं, जब वह बीटेक कर रहे थे उस समय से जाते हैं.

वह बताते हैं कि वहां के मंदिर के सभी लोग, सारा स्टाफ, उनका सिक्योरिटी का और उनके चाहने वाले सीएम योगी के जो सेवक हैं, वो सभी उनको स्नेह देते हैं और उनसे अच्छे से परिचित हैं. उन्होंने बताया कि सुरक्षाकर्मी उनको देखते ही पहचान जाते हैं, वह पूछते हैं कि आ गये.

वह बताते हैं कि सभी का शिष्टाचार करता हूं, सभी का सम्मान करता हूं. सभी को पता है कि यह बहुत "महाराज जी" का सेवक है, तो यह आता रहता है "महाराज जी" के दर्शन के लिए और मंदिर के दर्शन के लिए. तो कोई आपत्ति नहीं करता है. उनको सब पहचानते हैं और जानते हैं कि ये काफी समय से आ रहे हैं, तो उनके सेवक के रूप में उनको देखते हैं लोग.

यह भी पढ़ें : गोरखपुर में सीएम योगी ने फूलों-गुलाल से खेली होली; बोले- आज दुनिया में अशांति, लेकिन भारत में माहौल शांत

Last Updated : March 29, 2026 at 10:54 PM IST

TAGGED:

CM YOGI ADITYANATH
YOGI ADITYANATH
4 YEAR OLD YASHASWINI
BULLDOZER TOY GIFT
KANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.