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CM योगी को 4 साल की यशश्विनी ने गिफ्ट किया 'बुलडोजर'; खिलौना देखकर मुस्कुराए, पिता बोले- "पांच बार मिल चुकी है बेटी"

कानपुर : गोरखनाथ मंदिर परिसर से रामनवमी के मौके पर एक बहुत ही प्यारी तस्वीर सामने आई. इस दौरान मंदिर परिसर में एक छोटी सी बच्ची (4) ने सीएम योगी को बुलडोजर (खिलौना) गिफ्ट किया. जिसके बाद मुख्यमंत्री भी मुस्कुराने लगे. इसके बाद सीएम योगी ने बच्ची के सिर पर हाथ रखा और कहा कि घर ले जाना और मेहनत से पढ़ाई करना.

कानपुर के रहने वाले शिक्षक अभय सिंह ने बताया कि सीएम योगी से वह कई बार मिल चुके हैं. उनकी 4 साल की बेटी यशश्विनी पांच बार मिल चुकी है, वह भी जाते रहते हैं. हर 15 से 20 दिन में या महीने भर में.

वह बताते हैं कि जब सूचना मिलती है कि सीएम योगी आ रहे हैं, तो मंदिर जाते हैं. वह बताते हैं कि उन्हें सीएम योगी के साथ-साथ बाबा गोरखनाथ के दर्शन करने होते हैं. उन्होंने बताया कि सच में मुख्यमंत्री से मिलना कठिन होता है क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, व्यस्तता बहुत ज्यादा होती है उनकी और सिक्योरिटी भी होती है.

वह बताते हैं कि सीएम योगी की सिक्योरिटी तो खैर आप जानते ही हैं, अच्छी-खासी है. आम आदमी के लिए कठिन है, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो आप आराम से मिल सकते हैं. वह बताते हैं कि वह काफी समय से जा रहे हैं, जब वह बीटेक कर रहे थे उस समय से जाते हैं.