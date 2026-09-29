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अंबाला के 4 साल के मयन ने बनाए दो विश्व रिकॉर्ड, 195 देशों के झंडे 1:44 मिनट में पहचाने

अंबाला के चार वर्षीय मयन सैनी ने 195 झंडों और विश्व मानचित्र की पहचान कर दो विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए.

Ambala Mayan Saini World Record
अंबाला के 4 साल के मयन ने बनाए दो विश्व रिकॉर्ड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 29, 2026 at 12:52 PM IST

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अंबाला: अंबाला जिले के महमूदपुर गांव के चार वर्षीय मयन सैनी ने अपनी याददाश्त और प्रतिभा के दम पर दो विश्व रिकॉर्ड बनाकर परिवार और गांव का नाम रोशन किया है. इतनी कम उम्र में मयन ने दुनिया के देशों, उनके झंडों और नक्शे की पहचान में असाधारण क्षमता दिखाई है. उसकी इस उपलब्धि से परिवार के साथ ग्रामीणों में भी खुशी का माहौल है.

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195 देशों के झंडे 1:44 मिनट में पहचाने (ETV Bharat)

195 देशों के झंडे पहचानने का रिकॉर्ड: मयन ने पहला विश्व रिकॉर्ड 12 मई 2026 को अंबाला में आयोजित कार्यक्रम में बनाया. उसने महज 1 मिनट 44 सेकंड में 195 देशों के राष्ट्रीय झंडों को पहचानकर उनके नाम बताए. उसकी तेज और सटीक पहचान को देखते हुए यह उपलब्धि वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज की गई.

Ambala Mayan Saini World Record
4 साल के मयन ने बनाए दो विश्व रिकॉर्ड (ETV Bharat)

2 मिनट 19.8 सेकंड में देशों की पहचान: वहीं, पहले रिकॉर्ड के बाद मयन ने 10 जुलाई 2026 को दूसरा विश्व रिकॉर्ड बनाया. 4 साल 8 माह 10 दिन की उम्र में उसने रंगीन ब्लैंक वर्ल्ड मैप पर महाद्वीपवार सभी देशों की सही पहचान की. यह पूरा कार्य उसने सिर्फ 2 मिनट 19.8 सेकंड में पूरा किया. इसके लिए उसे इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से सितंबर में प्रमाण-पत्र भी मिला.

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किताबों से ज्यादा ग्लोब में रुचि (ETV Bharat)

किताबों से ज्यादा ग्लोब में रुचि: अपने बेटे की उपलब्धि पर मयन की मां मधू सैनी ने बताया कि, "बेटे की रुचि शुरू से ही देशों, झंडों और विश्व मानचित्र को समझने में रही है. मयन को छोटी उम्र से ही ग्लोब और झंडों वाली किताबें देखने में बहुत रुचि थी. वह घंटों इन्हें देखकर देशों के बारे में जानने की कोशिश करता था."

अंबाला के मयन ने बनाए दो विश्व रिकॉर्ड (ETV Bharat)

खेल-खेल में शुरू हुई सीख: मयन की रुचि को देखते हुए उसके माता-पिता ने पढ़ाई का दबाव बनाने के बजाय सीखने को खेल से जोड़ दिया. झंडों के कार्ड, ग्लोब और नक्शे के जरिए उसे देशों की पहचान कराई गई. इसी अभ्यास ने धीरे-धीरे उसकी याददाश्त और पहचानने की क्षमता को मजबूत किया.

मां की मेहनत को मिली सफलता: मधू सैनी ने आगे बताया कि, "मयन को सिखाने के लिए रोजमर्रा की गतिविधियों को ही सीखने का माध्यम बनाया गया. हमने उस पर पढ़ाई का दबाव नहीं डाला. उसकी रुचि को समझकर खेल-खेल में देशों और झंडों की पहचान कराई. धीरे-धीरे उसने खुद इसमें काफी रुचि लेना शुरू कर दिया."

पिता ने भी दिया लगातार अभ्यास: मयन के पिता रोहित सैनी ने भी उसकी रुचि को आगे बढ़ाने में सहयोग किया. रोहित सैनी ने कहा कि, "मयन को जो चीज पसंद थी, हमने उसी को सीखने का माध्यम बनाया. लगातार अभ्यास से उसकी पहचान और याद रखने की क्षमता बेहतर होती गई."

गांव में खुशी का माहौल: मयन की दोहरी उपलब्धि से महमूदपुर गांव में भी उत्साह है. ग्रामीण उसके साथ-साथ उसके माता-पिता के प्रयासों की सराहना कर रहे हैं. चार साल की उम्र में दो विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले मयन की कहानी यह दिखाती है कि बच्चों की रुचि को सही तरीके से प्रोत्साहित करने से उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है.

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