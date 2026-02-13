ETV Bharat / state

शरीर पर इतने दांत गड़ाए कि कोमा में गई 4 साल की बच्ची, आरोपी पड़ोसी गिरफ्तार

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में चार साल की मासूम के साथ दरिंदगी की कोशिश ने पूरे बिहार को दहला दिया है. आरोपी ने बच्ची को इतने दांत गड़ाए कि मासूम कोमा में चली गई है.

कोमा में 4 साल की मासूम: जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार को यह शर्मनाक घटना हुई है. पड़ोसी ने ही चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और हैवानियत की सारी हदें पार दी.

खेत में लहूलुहान कर छोड़ा: जानकारी के अनुसार आरोपी, बच्ची को पहले बहला फुसलाकर अपने साथ गेहूं के खेत में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. इस दौरान उसने बच्ची के शरीर पर दांतों से काटकर कई जगहों पर जख्म कर दिया. बच्ची की स्थिति बिगड़ता देख आरोपी लहूलुहान हालत में उसे खेत में छोड़कर फरार हो गया.

मासूम के शरीर पर जख्म के गहरे निशान: पीड़िता की मां ने जब बच्ची की खोजबीन शुरू की तो किसी ने बताया कि वह पड़ोसी के साथ खेत की तरफ जाती दिखी थी. बाद उसी दिशा में खोजबीन शुरू की गई तो बच्ची गेहूं के खेत में बेहोशी की हालत में मिली. उसकी गंभीर स्थिति को देख तत्काल शहर के निजी नर्सिंग होम में उसे भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चिकित्सकों के द्वारा किया जा रहा है.

पुलिस का बयान (ETV Bharat)

आरोपी पड़ोसी गिरफ्तार: वहीं घटना की सूचना पर मुफस्सिल थाने की पुलिस ने बच्ची के परिजनों से पूछताछ की और डॉक्टर से बातचीत कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के संबंध में पीड़िता की मां का कहना है कि बच्ची स्कूल से आई थी और फिर ट्यूशन गई.

"ट्यूशन से आने के बाद वह अपने दरवाजे पर ही थी, लेकिन न जाने कैसे पड़ोस का रहनेवाला एक युवक उसे बुलाकर ले गया. मैं देख नहीं पाई. वो गेंहू के खेत से बेहोशी की हालत में शाम 7 बजे मिली तो अस्पताल लेकर पहुंचे."- पीड़ित बच्ची की मां का बयान