हैवानियत की हद पार! 65 वर्षीय शख्स पर 4 साल की मासूम से दरिंदगी का आरोप, बच्ची की हालत गंभीर
मुजफ्फरनगर में भी मंदिर के लिए निकली नाबालिग को अगवा कर किया दुष्कर्म
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 3:30 PM IST|
Updated : September 6, 2026 at 4:29 PM IST
लखीमपुर खीरी: जनपद के सिंगाही थाना क्षेत्र में मानवता को तार-तार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 65 वर्षीय शख्स पर आरोप है कि उसने पांच रुपये का लालच देकर चार साल की मासूम को अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है. घटना के बाद मासूम खून से लथपथ हालत में अपने घर पहुंची, तो परिजनों के होश उड़ गए. फिलहाल परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है.
जानकारी के मुताबिक, रविवार सुबह करीब 8:30 बजे बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान 65 वर्षीय आरोपी खलील पुत्र असर्फी ने उसे पांच रुपये देने का लालच दिया. आरोप है कि वह बच्ची को अपने घर ले गया. फिर बकरी के बाड़े में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. वारदात के बाद बच्ची किसी तरह अपने घर पहुंची, तो वह खून से लथपथ थी.
परिजनों के मुताबिक, बच्ची ने अपनी मां को घटना के बारे में बताया और उसके बाद बेहोश होकर गिर गई. आक्रोशित परिजन, आरोपी के घर पहुंचे तो उसने फावड़ा उठाकर उन्हें खदेड़ दिया. उसके बाद पीड़ितों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. इधर परिजन बच्ची को निघासन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है.
निघासन क्षेत्राधिकारी शिवम कुमार ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लिया गया है. तहरीर और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल होने से पुलिस फोर्स तैनात किया गया है.
इधर घटना को लेकर हिन्दू संगठनों के लोग भी सड़क पर उतर आए हैं. आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया है. पुलिस उन्हें समझाने में जुटी है. हिंदू संगठनों की मांग है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उसके घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाए.
मुजफ्फरनगर : मंदिर के लिए निकली नाबालिग को अगवा कर किया दुष्कर्म
मुजफ्फरनगर : जनपद के छपार थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को अगवा करके दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है. यहां जन्माष्टमी की रात पीड़िता अपने घर से मंदिर गई थी. आरोप है कि इसी दौरान समीर नाम के युवक ने अपने दो साथी वलीन और सलमान के साथ मिलकर जबरन उसे अगवा कर लिया.
उसके बाद आरोपी समीर अपने घर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इधर पीड़िता की तलाश में जुटे परिजनों को वह बदहवास हालत में मिली, जिसके बाद उसने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी. उसके बाद पीड़ित परिजनों ने पुलिस में शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
सीओ सदर सुनील कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तीन टीमों का गठन करके जांच शुरू की गई. मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है. साथ ही दो अन्य के बारे में साक्ष्य के संकलन किया जा रहा है, साक्ष्यों के आधार पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी.
इधर यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवार से बातचीत कर उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया. उसके बाद अधिकारियों को इस मामले में सख्त से सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं.
ये भी पढ़ें- सहारनपुर में मस्जिद के मलबे में मिले कुएं को लेकर इमरान मसूद ने ये कहा, ये अपील की