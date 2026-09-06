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हैवानियत की हद पार! 65 वर्षीय शख्स पर 4 साल की मासूम से दरिंदगी का आरोप, बच्ची की हालत गंभीर

प्रतीकात्मक चित्र ( Video Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: जनपद के सिंगाही थाना क्षेत्र में मानवता को तार-तार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 65 वर्षीय शख्स पर आरोप है कि उसने पांच रुपये का लालच देकर चार साल की मासूम को अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है. घटना के बाद मासूम खून से लथपथ हालत में अपने घर पहुंची, तो परिजनों के होश उड़ गए. फिलहाल परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. जानकारी के मुताबिक, रविवार सुबह करीब 8:30 बजे बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान 65 वर्षीय आरोपी खलील पुत्र असर्फी ने उसे पांच रुपये देने का लालच दिया. आरोप है कि वह बच्ची को अपने घर ले गया. फिर बकरी के बाड़े में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. वारदात के बाद बच्ची किसी तरह अपने घर पहुंची, तो वह खून से लथपथ थी. मौके पर पुलिस बल तैनात (Photo Credit; ETV Bharat) परिजनों के मुताबिक, बच्ची ने अपनी मां को घटना के बारे में बताया और उसके बाद बेहोश होकर गिर गई. आक्रोशित परिजन, आरोपी के घर पहुंचे तो उसने फावड़ा उठाकर उन्हें खदेड़ दिया. उसके बाद पीड़ितों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. इधर परिजन बच्ची को निघासन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है. निघासन क्षेत्राधिकारी शिवम कुमार ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लिया गया है. तहरीर और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल होने से पुलिस फोर्स तैनात किया गया है. सड़क पर उतरे लोग (Photo Credit; ETV Bharat)