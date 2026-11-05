हरदोई में कफ सिरप पीने से बच्ची की मौत, ओवरडोज बनी वजह
कोडेक्स (Codex) कफ सिरप पीने से मासूम की मौत से परिवार में कोहराम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 8:05 PM IST
हरदोई: जिले के सांडी थाना क्षेत्र में फुफेरे भाई के नामकरण संस्कार में परिवार के साथ आई 4 साल की मासूम की कफ सिरप पीने से मौत हो गई. आनन-फानन में बच्ची को मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया, जहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
सीओ सिटी हरदोई अजीत सिंह के अनुसार, टड़ियावां थाना क्षेत्र के हर्रई गांव निवासी सद्दाम (32) जो पेशे से राजमिस्त्री हैं. अपनी पत्नी रेहाना (28) और 4 वर्षीय बेटी अलकाफिया के साथ सांडी थाना क्षेत्र के पेराड़ी गांव आए थे, परिवार के सभी लोग सद्दाम की बहन साहेबा के बेटे के नामकरण संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे.
बुधवार शाम करीब 7:15 बजे मासूम अलकाफिया अन्य बच्चों के साथ घर में खेल रही थी. खेल के दौरान वह कमरे में गई और वहां रखी कोडेक्स (Codex) कफ सिरप की पूरी बोतल गटक गई. सिरप पीने के बाद जब उससे ढक्कन बंद नहीं हुआ, तो वह बोतल लेकर अपनी दादी के पास पहुंची. दादी ने बिना ध्यान दिए ढक्कन बंद कर बोतल वापस ले ली, इसके बाद बच्ची जाकर सो गई.
परिजनों ने समझा कि बच्ची दिनभर खेलने के बाद थककर सो गई है, इसलिए रात में किसी ने उसे नहीं जगाया. गुरुवार सुबह 10:00 बजे तक जब अलकाफिया नहीं उठी, तो उसकी मां रेहाना उसे उठाने कमरे में पहुंची. जगाने पर शरीर में कोई सुगबुगाहट न होने पर परिजन घबराकर उसे स्थानीय डॉक्टर के पास ले गए, जहां से हालत गंभीर देखकर उसे तुरंत जिला मुख्यालय स्थित मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में सुबह 11:45 बजे डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद मासूम को मृत घोषित कर दिया.
मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी प्रभारी डॉ. अमित आनंद ने बताया कि बच्ची ने कफ सिरप की भारी ओवरडोज ले ली थी, जो उसकी मौत का मुख्य कारण बनी. वहीं, क्षेत्राधिकारी (सीओ) सिटी अजीत सिंह ने जानकारी दी कि परिजन बिना किसी कानूनी कार्रवाई व पोस्टमार्टम कराए शव को आपसी सहमति से घर लेकर चले गए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि परिजनों की तरफ से कोई लिखित शिकायती पत्र प्राप्त होता है, तो मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी.
उल्लेखनीय है कि बच्चों में कफ सिरप के अनियंत्रित इस्तेमाल को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवा (DGHS) द्वारा 3 अक्टूबर 2025 को जारी एडवाइजरी में स्पष्ट कहा गया था कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी-जुकाम की दवाएं कतई न दी जाएं, तथा पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी ये दवाएं सामान्य नहीं हैं. ऐसे मामलों में केवल डॉक्टरी सलाह और तय खुराक का ही पालन किया जाना चाहिए.
मासूम की अचानक हुई इस असामयिक मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. इस हृदयविदारक हादसे ने एक बार फिर अभिभावकों को जागरूक होने का संदेश दिया है कि छोटे बच्चों की पहुंच से दवाइयां, विशेषकर कफ सिरप को दूर रखा जाना बेहद आवश्यक है.
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