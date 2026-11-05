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हरदोई में कफ सिरप पीने से बच्ची की मौत, ओवरडोज बनी वजह

हरदोई में कफ सिरप पीने से बच्ची की मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )

हरदोई: जिले के सांडी थाना क्षेत्र में फुफेरे भाई के नामकरण संस्कार में परिवार के साथ आई 4 साल की मासूम की कफ सिरप पीने से मौत हो गई. आनन-फानन में बच्ची को मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया, जहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सीओ सिटी हरदोई अजीत सिंह के अनुसार, टड़ियावां थाना क्षेत्र के हर्रई गांव निवासी सद्दाम (32) जो पेशे से राजमिस्त्री हैं. अपनी पत्नी रेहाना (28) और 4 वर्षीय बेटी अलकाफिया के साथ सांडी थाना क्षेत्र के पेराड़ी गांव आए थे, परिवार के सभी लोग सद्दाम की बहन साहेबा के बेटे के नामकरण संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे.

बुधवार शाम करीब 7:15 बजे मासूम अलकाफिया अन्य बच्चों के साथ घर में खेल रही थी. खेल के दौरान वह कमरे में गई और वहां रखी कोडेक्स (Codex) कफ सिरप की पूरी बोतल गटक गई. सिरप पीने के बाद जब उससे ढक्कन बंद नहीं हुआ, तो वह बोतल लेकर अपनी दादी के पास पहुंची. दादी ने बिना ध्यान दिए ढक्कन बंद कर बोतल वापस ले ली, इसके बाद बच्ची जाकर सो गई.

परिजनों ने समझा कि बच्ची दिनभर खेलने के बाद थककर सो गई है, इसलिए रात में किसी ने उसे नहीं जगाया. गुरुवार सुबह 10:00 बजे तक जब अलकाफिया नहीं उठी, तो उसकी मां रेहाना उसे उठाने कमरे में पहुंची. जगाने पर शरीर में कोई सुगबुगाहट न होने पर परिजन घबराकर उसे स्थानीय डॉक्टर के पास ले गए, जहां से हालत गंभीर देखकर उसे तुरंत जिला मुख्यालय स्थित मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में सुबह 11:45 बजे डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद मासूम को मृत घोषित कर दिया.