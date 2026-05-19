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कॉलोनी के बच्चों के साथ खेल रही थी बच्ची, अचानक कार में जाकर बैठी और चली गई जान

कार में बैठी चार वर्षीय बच्ची की हुई मौत ( ETV Bharat )

इंदौर: इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में 4 वर्षीय बच्ची बेरी हाजरा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बच्ची कॉलोनी के अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी. इसी दौरान वह अपनी कार में जाकर बैठ गई. जब काफी देर तक वह कार से बाहर नहीं निकली तो परिजनों ने जाकर देखा तो वह बेहोश मिली. उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच-पड़ताल करने में जुटी है. मासूम के जिंदा जलने के मामले में फूटा शहरवासियों का आक्रोश, किया चक्काजाम शिवपुरी: इंदौर से शिवपुरी आते समय इंटरसिटी बस में आग लगने से शिवपुरी के चार वर्षीय मासूम अनय जैन की जिंदा जलने से मौत हो गई. इस हादसे के बाद सोमवार को प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ शहरवासियों का आक्रोश फूट पड़ा. शहर के व्यापारियों सहित लगभग सभी समाजों के लोग अग्रवाल धर्मशाला पर एकत्रित हाेने के बाद शहर की सड़कों पर प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए जुलूस की शक्ल में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे. जब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होने के बावजूद कलेक्ट्रेट में उन्हें कलेक्टर अर्पित वर्मा नहीं मिले तो लोगों का आक्रोश भड़क उठा.