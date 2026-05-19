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कॉलोनी के बच्चों के साथ खेल रही थी बच्ची, अचानक कार में जाकर बैठी और चली गई जान

इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का मामला. काफी देर तक जब वह कार से बाहर नहीं निकली तो परिजनों ने की खोजबीन.

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कार में बैठी चार वर्षीय बच्ची की हुई मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 3:02 PM IST

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इंदौर: इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में 4 वर्षीय बच्ची बेरी हाजरा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बच्ची कॉलोनी के अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी. इसी दौरान वह अपनी कार में जाकर बैठ गई. जब काफी देर तक वह कार से बाहर नहीं निकली तो परिजनों ने जाकर देखा तो वह बेहोश मिली. उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच-पड़ताल करने में जुटी है.

मासूम के जिंदा जलने के मामले में फूटा शहरवासियों का आक्रोश, किया चक्काजाम

शिवपुरी: इंदौर से शिवपुरी आते समय इंटरसिटी बस में आग लगने से शिवपुरी के चार वर्षीय मासूम अनय जैन की जिंदा जलने से मौत हो गई. इस हादसे के बाद सोमवार को प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ शहरवासियों का आक्रोश फूट पड़ा.

शहर के व्यापारियों सहित लगभग सभी समाजों के लोग अग्रवाल धर्मशाला पर एकत्रित हाेने के बाद शहर की सड़कों पर प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए जुलूस की शक्ल में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे. जब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होने के बावजूद कलेक्ट्रेट में उन्हें कलेक्टर अर्पित वर्मा नहीं मिले तो लोगों का आक्रोश भड़क उठा.

आक्रोशित भीड़ ने एडीएम दिनेश चंद्र शुक्ला को ज्ञापन देने से कर दिया इंकार

ज्ञापन लेने के लिए एडीएम दिनेश चंद्र शुक्ला पहुंचे लेकिन आक्रोशित भीड़ ने उन्हें ज्ञापन देने से इंकार कर दिया. इसके बाद काफी देर तक भीड़ ने कलेक्टर का इंतजार किया. जब कलेक्टर ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे तो व्यथित होकर मृत बच्चे के पिता सीए अभिषेक जैन कलेक्ट्रेट के बाहर सड़क पर जाकर बैठ गए. उनके साथ समाज के अन्य लोग भी जुट गए जिससे जाम की स्थिति निर्मित हो गई.

इसके बाद आक्रोशित भीड़ जब चौराहे की तरफ जाने लगी तभी सामने से कलेक्टर वर्मा की गाड़ी आती दिखी. जिसका भीड़ ने घेराव कर दिया. मासूम मृत बच्चे के पिता कलेक्टर की गाड़ी के आगे बैठ गए. कलेक्टर जब गाड़ी से नीचे उतरे तो खड़े-खड़े ही लोगों से बात करने लगे. इस पर बच्चे के पिता ने कलेक्टर को जमीन पर बिठा कर उनसे बात की. पीड़ित की बात सुनने के बाद कलेक्टर ने जमीन पर बैठकर उनकी पूरी बात सुनी और उन्हें अपने साथ अपने केबिन में ले गए. उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि वह उनकी हर संभव मदद करेंगे और मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी. प्रदर्शन के दौरान शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन और पोहरी विधायक कैलाश कुशवाह शहरवासियों के साथ मौजूद रहे.

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