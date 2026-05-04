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अलीगढ़ में चाइनीज मांझे से कटा 4 साल के बच्चे का गला, हालत गंभीर

अलीगढ़ में मांझे से बच्चे का गला कटा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़ : शहर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है. सासनी गेट थाना क्षेत्र में रविवार रात 4 साल का मासूम चाइनीज मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया. बच्चे की गर्दन पर गहरा जख्म आया है. बच्चे को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. बच्चे के पिता ने बताई आपबीती. (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के अनुसार, बिहारी नगर निवासी भगवान दास अपनी पत्नी और चार साल के बेटे लव के साथ मोपेड पर सवार होकर ससुराल जयगंज के लिए निकले थे. रात के समय जब वे सासनी गेट इलाके के झम्मन लाल मोहल्ले के पास पहुंचे, तभी चाइनीज मांझा अचानक बच्चे की गर्दन में फंस गया. इससे पहले कि परिवार कुछ समझ पाता, मांझे ने मासूम की गर्दन को गहराई से काट दिया. घटना अचानक हुई और बेटे को लहूलुहान देखकर पिता भगवान दास घबरा गए. आसपास के लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बच्चे की गर्दन में फंसे मांझे को निकाला और उसे पास के एक निजी अस्पताल पहुंचाया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.