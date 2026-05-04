अलीगढ़ में चाइनीज मांझे से कटा 4 साल के बच्चे का गला, हालत गंभीर
शहर में इसके पहले चाइनीज मांझे के कारण मौत होने की भी हो चुकी है घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 3:50 PM IST
अलीगढ़ : शहर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है. सासनी गेट थाना क्षेत्र में रविवार रात 4 साल का मासूम चाइनीज मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया. बच्चे की गर्दन पर गहरा जख्म आया है. बच्चे को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.
जानकारी के अनुसार, बिहारी नगर निवासी भगवान दास अपनी पत्नी और चार साल के बेटे लव के साथ मोपेड पर सवार होकर ससुराल जयगंज के लिए निकले थे. रात के समय जब वे सासनी गेट इलाके के झम्मन लाल मोहल्ले के पास पहुंचे, तभी चाइनीज मांझा अचानक बच्चे की गर्दन में फंस गया. इससे पहले कि परिवार कुछ समझ पाता, मांझे ने मासूम की गर्दन को गहराई से काट दिया.
घटना अचानक हुई और बेटे को लहूलुहान देखकर पिता भगवान दास घबरा गए. आसपास के लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बच्चे की गर्दन में फंसे मांझे को निकाला और उसे पास के एक निजी अस्पताल पहुंचाया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.
स्थानीय लोगों के मुताबिक, शहर में पहले भी इस तरह के कई हादसे सामने आ चुके हैं, जिनमें कई लोग घायल हुए हैं. कुछ मामलों में जान भी जा चुकी है. घटना के बाद इलाके में लोगों में आक्रोश है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है.
बता दें कि, इसी साल फरवरी में जिला अस्पताल में तैनात डाक्टर की अस्पताल जाते समय मांझे के कारण उंगली कट गई थी. फरवरी 2026 में मीनाक्षी पुल पर 5 वर्षीय बच्ची इनाया अपने परिवरिजन के साथ स्कूटी पर जा रही थी. मांझे से उसके दोनों गाल और उंगली बुरी तरह कट गए. जबकि सितंबर 2025 में मौलाना आजाद नगर निवासी मीट विक्रेता की जमालपुर ओवरब्रिज के पास मांझे से गर्दन कटने से मौत हो गई थी. मई 2024 में क्वार्सी थाना क्षेत्र में बाइक सवार युवक की मांझे से गर्दन कटने से मौत हो गई थी.
घटना के बारे में सासनी गेट थाना प्रभारी बालेन्द्र सिंह ने बताया कि कोई शिकायत या सूचना प्राप्त नही हुई है. शिकायत प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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