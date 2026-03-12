ETV Bharat / state

बरेली में पिल्ले को बचाने के चलते 4 साल का बच्चा सुरंग में फंसा, दमकल कर्मी देवदूत बनकर पहुंचे, किया रेस्क्यू

करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मासूम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

Photo Credit; ETV Bharat
बरेली में सुरंग में फंसे 4 साल के बच्चे की बचाई जान. (Photo Credit; ETV Bharat)
बरेली: नवाबगंज क्षेत्र में गुरुवार को एक 4 साल का मासूम गन्ने के कोल्हू के पास बनी संकरी सुरंग में फंस गया. करीब 2 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद दमकल कर्मियों ने बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. बच्चे के सुरक्षित निकलने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली.

जानकारी के अनुसार बरखन निवासी संतोष पीलीभीत-बरेली बाईपास के पास गरगइया गांव में एक कोल्हू पर मजदूरी करते हैं. उनके पालतू कुत्ते का एक छोटा पिल्ला पास ही बनी एक खाली सुरंग में घुस गया था. पिल्ले को निकालने की कोशिश में संतोष का 4 साल का बेटा विपिन भी सुरंग के अंदर रेंगते हुए चला गया.

Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat)

कुछ ही देर में बच्चा संकरी, सुरंग और मिट्टी के बीच फंस गया. बच्चे के रोने की आवाज सुनते ही वहां अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोग मौके पर जुट गए. घटना की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने भारी मशीनों की मदद से खुदाई कर और सावधानी के साथ सुरंग को खोलते हुए बच्चे तक पहुंच बनाई. करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मासूम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

Photo Credit; ETV Bharat
Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

एक दमकल कर्मी ने बताया कि घटना की सूचना परिजनों की ओर से दमकल विभाग को नहीं दी गई थी. किसी स्थानीय व्यक्ति ने फोन करके जानकारी दी, जिसके बाद टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. उन्होंने बताया कि काफी प्रयास के बाद बच्चे को सुरंग से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

Photo Credit; ETV Bharat
Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

सीएफओ मनु शर्मा ने बताया कि टीम को किसी व्यक्ति से घटना की सूचना मिली थी, इसके बाद टीम बिना समय गंवाए मौके पर पहुंची और मासूम की जिंदगी को रेस्क्यू करके बचा लिया. घटना में बच्चा सकुशल है, यहां फायर टीम ने बेहतरीन काम किया है.

रेस्क्यू के दौरान दमकल कर्मियों की तत्परता और साहस की लोगों ने खूब सराहना की. मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि अगर समय पर दमकल टीम नहीं पहुंचती तो बड़ी घटना हो सकती थी. दमकल कर्मियों ने देवदूत बनकर मासूम की जान बचा ली.

