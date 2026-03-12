ETV Bharat / state

बरेली में पिल्ले को बचाने के चलते 4 साल का बच्चा सुरंग में फंसा, दमकल कर्मी देवदूत बनकर पहुंचे, किया रेस्क्यू

बरेली में सुरंग में फंसे 4 साल के बच्चे की बचाई जान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली: नवाबगंज क्षेत्र में गुरुवार को एक 4 साल का मासूम गन्ने के कोल्हू के पास बनी संकरी सुरंग में फंस गया. करीब 2 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद दमकल कर्मियों ने बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. बच्चे के सुरक्षित निकलने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली. जानकारी के अनुसार बरखन निवासी संतोष पीलीभीत-बरेली बाईपास के पास गरगइया गांव में एक कोल्हू पर मजदूरी करते हैं. उनके पालतू कुत्ते का एक छोटा पिल्ला पास ही बनी एक खाली सुरंग में घुस गया था. पिल्ले को निकालने की कोशिश में संतोष का 4 साल का बेटा विपिन भी सुरंग के अंदर रेंगते हुए चला गया. Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat) कुछ ही देर में बच्चा संकरी, सुरंग और मिट्टी के बीच फंस गया. बच्चे के रोने की आवाज सुनते ही वहां अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोग मौके पर जुट गए. घटना की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने भारी मशीनों की मदद से खुदाई कर और सावधानी के साथ सुरंग को खोलते हुए बच्चे तक पहुंच बनाई. करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मासूम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.