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किच्छा सड़क हादसे में 4 साल की मासूम की मौत, परिवार में मचा कोहराम

रुद्रपुर: किच्छा क्षेत्र से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है. यहां घर के पास दुकान जा रही 4 वर्षीय बच्ची को एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी. गंभीर रूप से घायल बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने बाइक को कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.



इस हृदयविदारक घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ईशानवी अपने परिवार में सबसे छोटी थी. उसके पिता इंद्रपाल मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करते हैं. परिवार में दो बहनें और एक भाई हैं, जिनमें ईशानवी सबसे छोटी और बेहद लाडली थी. उसकी असमय मौत से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मृतका के चाचा रामकिशन ने बताया कि बच्ची घर के पास ही दुकान जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ है. उन्होंने बताया कि टक्कर मारने के बाद बाइक सवार मौके से बाइक छोड़कर फरार हो गया.

वहीं, किच्छा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रकाश सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी. पुलिस ने घटनास्थल से बाइक को कब्जे में ले लिया है. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपी बाइक सवार की पहचान की जा सके.