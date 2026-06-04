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बागपत में चाय बनाते समय फटा सिलेंडर; 4 साल के बच्चे की मौत, 4 लोग झुलसे

बागपत: यूपी के बागपत के घर में चाय बनाते समय छोटे व बड़े सिलेंडर में लगी आग से झुलसे एक 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई. जबकि उसका 10 वर्षीय भाई, दादा-दादी व चाचा आग से झुलस गए. पड़ोसियों ने आग लगे सिलेंडर को किसी तरह घर के बाहर फेंका. बच्चे की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में जानकारी जुटाई. वहीं परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया है.

मृतक का चाचा वसीम के अनुसार, बड़ौत कोतवाली के पठानकोट मोहल्ले हासिम अपने माता-पिता, बीवी-बच्चों के साथ रहता है. देर रात्रि घर में चाय बनाते समय अचानक बड़े सिलेंडर में लीकेज होने से आग लग गई. इससे पास में रखे 5 किलोग्राम वाले छोटे सिलेंडर ने भी आग पकड़ ली. आग लगने से घर में चींख पुकार मच गई. पहले तो सभी घर से बाहर भागने लगे, लेकिन जब 4 वर्षीय जैद पुत्र हासिम कहीं नहीं दिखा तो घर में फिर से सभी अंदर दौड़े.

डर की वजह से जैद एक चारपाई के नीचे छिप गया था. उसे बाहर निकालने में उसके दादा कय्यूम, दादी संजीदा व 10 वर्षीय बच्चा हुसैद भी झुलस गए. गम्भीर रूप से झुलस चुके जैद को आनन फानन में दिल्ली ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घर में आग लगे सिलेंडर को बाहर निकालने में जैद के चाचा वसीम भी बुरी तरह से झुलस गए. सिलेंडर को बाहर एक खाली प्लाट में फेंकने के बाद भी सिलेंडर से आग की लपटें काफी ऊंची उठती रही, जिससे मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल रहा.