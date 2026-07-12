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जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर के घर लूट मामले में 4 आरोपी डिटेन, गिरफ्तारी से बचने के लिए आजमाई ये ट्रिक्स

एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि आरोपियों ने घटना के दौरान फोन का इस्तेमाल नहीं किया.

Sadar Police Station
पुलिस थाना सदर (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 12, 2026 at 1:24 PM IST

3 Min Read
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अलवर: शहर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत गत एक सप्ताह पूर्व हुए जीएसटी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर के घर लूट प्रकरण का खुलासा करते हुए अलवर पुलिस ने चार आरोपियों को डिटेन किया है. पुलिस ने अनुसंधान के दौरान 600 कैमरे की फुटेज को खंगाला व गहन अनुसंधान के बाद आरोपियों को डिटेन किया. फिलहाल प्रकरण में लिप्त एक आरोपी फरार है. पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपियों ने ऐसी रणनीति बनाई कि पुलिस उन्हें ट्रैस ना कर सके.

5 आरोपी प्रकरण में लिप्त: प्रकरण का खुलासा करते हुए अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि शहर के शालीमार योजना स्थित एक मकान में तीन नकाबपोश बदमाशों ने जीएसटी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर ओमप्रकाश मेघवाल के घर को निशाना बनाया. बदमाशों में परिवार को बंधक बनाकर मारपीट की और नगदी व जेवरात लूटकर फरार हुए थे. घटना को अंजाम देने से पहले तीन आरोपियों ने पीड़ित परिवार की दिनचर्या को जानने के लिए कई बार क्षेत्र की रेकी की. उन्होंने बताया कि इस घटना में पांच लोग लिप्त थे, जिनमें से चार आरोपियों को डिटेन किया है.

वारदात में आरोपियों ने चली शातिराना चाल... (ETV Bharat Alwar)

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600 कैमरे की फुटेज खंगाले: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस टीमों ने 600 कैमरों को खंगाला और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आरोपियों तक पहुंचे. एसपी ने बताया कि आरोपियों ने घटना के दौरान फोन का इस्तेमाल नहीं किया. उन्होंने करीब 5 से 6 बार अलग-अलग जगह पर कपड़े बदले. पीड़ित परिवार के घर आने–जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया. साथ ही लूट की घटना को अंजाम देने के बाद पहले आरोपी मालाखेड़ा की तरफ गए. इसके बाद वापस अलवर आए जिससे कि पुलिस की पहचान से बच सके. डिटेन किए गए आरोपियों पर पूर्व में भी लूट, डकैती व अटेम्प्ट टू मर्डर के प्रकरण दर्ज हैं. आरोपी रामगढ़ व खैरथल तिजारा जिले के निवासी है.

SP with the team that solved the case
प्रकरण का खुलासा करने वाली टीम के साथ एसपी (ETV Bharat Alwar)

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लूट के बाद खरीदी बाइक: पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि प्रथम अनुसंधान में ज्ञात हुआ कि आरोपियों ने लूट के सामान को बेच दिया. लूट की राशि से एक बाइक भी खरीदी. अनुसंधान में आरोपियों से पता लगा कि घटना को अंजाम देने से पहले आरोपी देर रात पीड़ित के घर में घुसे और फर्स्ट फ्लोर पर जाकर छुप गए. सुबह जब पीड़ित ने नीचे का दरवाजा खोला और बाहर आए, तो आरोपियों ने असिस्टेंट कमिश्नर ओम प्रकाश मेघवाल व परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर मारपीट की. इसके बाद वह लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए.

IG and SP meet the victim
पीड़ित से मिलते आईजी व एसपी (ETV Bharat Alwar)

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सुनसान जगह का उठाया फायदा: पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि इस प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में लेकर त्वरित्व कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने का प्रयास करेंगे. उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर नई सोसायटी डेवलप हो रही है, जिसके चलते अभी इस जगह कम मकान बने हैं. इसी का फायदा उठाते हुए आरोपियों ने सुनसान जगह को निशाना बनाकर घटना को अंजाम दिया.

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4 DETAINED IN LOOT CASE IN ALWAR
5 ACCUSED LOOT HOME IN ALWAR
LOOT AT GST OFFICER HOME

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