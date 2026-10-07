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लापरवाही या हादसा: वृंदावन के संस्कृत गुरुकुलम का टैंक निगल गया चार ज़िंदगियां

वृंदावन के संस्कृत गुरुकुलम में दम घुटने से 4 छात्रों की मौत. ( ईटीवी भारत )

मथुरा: वृंदावन के चेतन विहार में स्थित संस्कृत गुरुकुलम परिसर में मंगलवार की देर रात टैंक साफ करते समय हादसा हो गया. दम घुटने से चार छात्रों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है.

मंगलवार को हुए हादसे के बाद बुधवार की सुबह जिला प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. संस्कृत गुरुकुलम तीन मंजिला बना हुआ है. गुरुकुल में संस्कृत विद्या ग्रहण करने के नाम पर तीन साल की फीस इक्यावन हजार रुपये और एक साल की फीस पैंतीस हजार रुपये ली जाती थी. वर्तमान में 85 छात्र का पंजीकरण है. घटना के बाद से धीरे-धीरे छात्रों के परिजन अपने साथ घर ले जाने के लिए आ चुके हैं.

गुरुकुलम का नहीं था कोई भी पंजीकरण, गुरुकुलम से जाने लगे छात्र

वृंदावन के संस्कृत गुरुकुलम में दम घुटने से 4 छात्रों की मौत. (ETV Bharat)

बुधवार की सुबह एक-एक करके कई छात्र गुरुकुलम छोड़कर अपना सामान पैक करके जाने लगे हैं. वहीं पूरे प्रकरण को लेकर जिला प्रशासन जांच में जुटा हुआ है और दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

डेढ़ साल से बंद टैंक में उतरे छात्र

पुलिस के अनुसार, वृंदावन चैतन्य बिहार में स्थित महर्षि पाणिनी संस्कृत गुरुकुलम मंगलवार की देर रात परिसर में अचानक बदबू आ रही थी. तभी प्रबंधन के द्वारा एक छात्र को टैंक के अंदर सफाई करने के लिए उतारा गया. पहले छात्र की कोई आवाज ना आने के बाद एक-एक करके चार छात्रों को टैंक के अंदर उतार दिया गया. किसी भी छात्र की आवाज ना आने पर हड़कंप मच गया.

टैंक हादसे का शिकार आर्यन पांडे. (ईटीवी भारत)

स्थानीय लोगों की सहायता से टैंक में फंसे पांच छात्र को बाहर निकाल कर अस्पताल भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने चार छात्रों को मृत घोषित कर दिया और एक की हालत गंभीर है.

हादसे का शिकार देवान. (ईटीवी भारत)

बताया जा रहा है कि गुरुकुलम में बने टैंक करीब डेढ़ साल से बंद था. टैंक की सफाई करने के लिए छात्रों को बिना उपकरण के साथ नीचे उतार दिया गया और टैंक की गहराई 15 फीट थी.

वृंदावन के चेतन विहार में स्थित संस्कृत गुरुकुलम परिसर का जानलेवा टैंग. (ईटीवी भारत)

दो लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में

घटना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और गुरुकुलम प्रबंधन और एक अन्य व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. वहीं, पुलिस अधिकारी ने बताया इस पूरे प्रकरण को लेकर गहनता से जांच की जाएगी. जो दोषी होंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, अभी तक किसी भी परिजन ने कोई तहरीर नहीं दी है.

गुरुकुलम के छात्र सुशील ने बताया कि "हम अपना सामान लेकर घर जा रहे हैं. कल देर रात में दर्दनाक हादसा हुआ. इसमें चार साथियों की मौत हो गई. कल रात्रि करीब 10 बजे अचानक जोर से आवाज आने लगी. हम लोग तीसरी मंजिल मैं रह रहे थे. आवाज सुनकर नीचे उतरे, तो देखा टैंक में हमारे कुछ साथी अंदर फंस गए हैं उसके बाद पुलिस भी आ गई."

संस्कृत गुरुकुलम परिसर से घरों को लौटते छात्र. (ईटीवी भारत)

हादसे की जांच में जुटी पुलिस. (ईटीवी भारत)

वृंदावन के संस्कृत गुरुकुलम को छोड़कर घरों को लौटते छात्र. (ईटीवी भारत)

सीओ सदर संदीप कुमार सिंह ने बताया सूचना प्राप्त होते ही यहां आकर देखा कि टैंक के अंदर सफाई करने के दौरान हादसा हुआ. इसमें चार छात्रों की मौत हो गई. एक गंभीर रूप से घायल है. मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस पूरे प्रकरण को लेकर गंभीरता से जांच की जाएगी, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. संस्कृत गुरुकुलम में 85 छात्र हैं. इनके रहने और अध्ययन की यहां व्यवस्था है. लापरवाही के आरोप में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. पूछताछ की जा रही है.