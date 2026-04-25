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बिहार में उत्पाद थाने के दो ASI और दो होमगार्ड गिरफ्तार, अपहरण कर फिरौती मांगने का आरोप

जमुई: बिहार के जमुई से पुलिस द्वारा उत्पाद थाना के दो एएसआई और दो होमगार्ड को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है. दरअसल इन सभी पर एक शख्स के अपहरण कर फिरौती मांगने का आरोप है. सभी आरोपी उत्पाद विभाग में कार्यरत हैं.

उत्पाद विभाग में कार्यरत थे सभी: बताया जा रहा है कि गिरफ्तार चारों आरोपी ASI सुजीत कुमार, ASI दिलीप कुमार, गृह रक्षक रविंद्र कुमार, गृह रक्षक गुलशन कुमार ये सभी उत्पाद विभाग में कार्यरत थे और इन सभी की नवादा जिले के पकरीबरावां कौवाकोल उत्पाद चेक पोस्ट पर तैनाती थी. इन पर बीते गुरूवार को जमुई निवासी एक शख्स का अपहरण कर फिरौती मांगने का आरोप है.

पुलिस ने प्रेस रिलीज कर मामले की दी जानकारी: जमुई पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने प्रेस रिलीज जारी कर मामले की जानकारी दी. इसके मुताबिक बीते गुरूवार 23 अप्रैल को रात 9:30 में जमुई के नर्वदा गांव निवासी पिंटू कुमार ने इनके खिलाफ लिखित आवेदन दिया. आवेदन में बताया कि गुरुवार को लगभग 1:00 बजे दिन में उनके बड़े भाई संतोष कुमार घर से अपनी गाड़ी से निकले लेकिन फिर लौटकर वापस नहीं आए.

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गाड़ी छोड़ने के एवज में डेढ़ लाख रूपए का भुगतान:आवेदन में आवेदक ने ये आरोप लगाया कि उसी दिन 7.30 बजे संतोष कुमार ने अपने मोबाइल से सूचना दी कि उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया है और पांच लाख फिरौती की रकम लेकर जल्द नवादा आ जाओ तभी हमें छोड़ा जाएगा. इस सूचना पर आवेदक पिंटू कुमार अपने रिश्तेदार राहुल कुमार और चचेरे भाई मनीष के साथ दो लाख रुपये लेकर नवादा पहुंचे. उन्होंने पकरीबरावां उत्पाद थाना में क्रेटा गाड़ी छोड़ने के एवज में डेढ़ लाख रूपए भी दिए.