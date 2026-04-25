बिहार में उत्पाद थाने के दो ASI और दो होमगार्ड गिरफ्तार, अपहरण कर फिरौती मांगने का आरोप
जमुई निवासी पिंटू कुमार ने इनके खिलाफ लिखित आवेदन दिया था, संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया. पढ़ें खबर
Published : April 25, 2026 at 8:47 PM IST
जमुई: बिहार के जमुई से पुलिस द्वारा उत्पाद थाना के दो एएसआई और दो होमगार्ड को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है. दरअसल इन सभी पर एक शख्स के अपहरण कर फिरौती मांगने का आरोप है. सभी आरोपी उत्पाद विभाग में कार्यरत हैं.
उत्पाद विभाग में कार्यरत थे सभी: बताया जा रहा है कि गिरफ्तार चारों आरोपी ASI सुजीत कुमार, ASI दिलीप कुमार, गृह रक्षक रविंद्र कुमार, गृह रक्षक गुलशन कुमार ये सभी उत्पाद विभाग में कार्यरत थे और इन सभी की नवादा जिले के पकरीबरावां कौवाकोल उत्पाद चेक पोस्ट पर तैनाती थी. इन पर बीते गुरूवार को जमुई निवासी एक शख्स का अपहरण कर फिरौती मांगने का आरोप है.
पुलिस ने प्रेस रिलीज कर मामले की दी जानकारी: जमुई पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने प्रेस रिलीज जारी कर मामले की जानकारी दी. इसके मुताबिक बीते गुरूवार 23 अप्रैल को रात 9:30 में जमुई के नर्वदा गांव निवासी पिंटू कुमार ने इनके खिलाफ लिखित आवेदन दिया. आवेदन में बताया कि गुरुवार को लगभग 1:00 बजे दिन में उनके बड़े भाई संतोष कुमार घर से अपनी गाड़ी से निकले लेकिन फिर लौटकर वापस नहीं आए.
गाड़ी छोड़ने के एवज में डेढ़ लाख रूपए का भुगतान:आवेदन में आवेदक ने ये आरोप लगाया कि उसी दिन 7.30 बजे संतोष कुमार ने अपने मोबाइल से सूचना दी कि उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया है और पांच लाख फिरौती की रकम लेकर जल्द नवादा आ जाओ तभी हमें छोड़ा जाएगा. इस सूचना पर आवेदक पिंटू कुमार अपने रिश्तेदार राहुल कुमार और चचेरे भाई मनीष के साथ दो लाख रुपये लेकर नवादा पहुंचे. उन्होंने पकरीबरावां उत्पाद थाना में क्रेटा गाड़ी छोड़ने के एवज में डेढ़ लाख रूपए भी दिए.
पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए किया गिरफ्तार: पुलिस के मुताबिक जांच में चारों की संलिप्तता पाए जाने के बाद जमुई पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया. सभी को जज के सामने जज के सामने पेशी के लिए जेल भेज दिया जाएगा. इनके पास से एक क्रेटा कार और डेढ़ लाख रूपए भी बरामद किए गए हैं.
"आवेदक पिंटू कुमार के बड़े भाई संतोष कुमार से फिरौती के रूप में जबरदस्ती रूपये मांगने व इसके एवज में कार छोड़ने की इस धटना में पकरीबरावां उत्पाद थाना के दो सहायक अवर निरीक्षक एवं दो होमगार्ड को संलिप्तता पाते हुऐ सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है."- विश्वजीत दयाल, जमुई पुलिस अधीक्षक
आरोपियों ने खुद को बताया निर्दोष: हालांकि मीडिया से बातचीत के दौरान सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया. उन्होंने कहा कि शराब पीते हुए पकड़े जाने के कारण गलत अफवाह फैलाकर गिरफ्तारी की गई है. यहां तक कि गिरफ्तारी का समय भी गलत दर्ज किया गया है.
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