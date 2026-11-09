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चित्रकूट: दर्शन-पूजन के बाद रीवा लौट रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, दो बच्चों समेत चार की मौत, 12 घायल

श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी ( Photo Credit; ETV Bharat )

चित्रकूट : रैपुरा थाना क्षेत्र के रामनगर कस्बे में रविवार रात करीब 2:30 बजे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई. हादसे में दो मासूम समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 घायल हो गए. जिनमें पांच गंभीर घायलों को प्रयागराज रेफर किया गया है. फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के मुताबिक, घटना झांसी-प्रयागराज नेशनल हाईवे NH 35 की है, जहां रैपुरा थाना क्षेत्र के रामनगर कस्बे के पास ट्रैक्टर और ट्रॉली को जोड़ने वाला हुक टूटने से हादसा हुआ है. बताया गया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार करीब 30 लोग मध्यप्रदेश के रीवा जिले स्थित चाकघाट के पास मझगवां गांव के निवासी थे. सभी दीपावली पर चित्रकूट में दीपदान और दर्शन-पूजन करने के बाद वापस अपने गांव लौट रहे थे.

इसी दौरान रास्ते में करीब ढ़ाई बजे रात रामनगर कस्बे के पास ट्रैक्टर से ट्रॉली को जोड़ने वाला हुक निकल गया और अनियंत्रित होकर ट्रॉली पलट गई, जिससे घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई. इस दर्दनाक हादसे में राधा कृष्ण (50), त्रिवेणी सिंह (40), शिवांश (7) और पुष्पराज की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 12 लोग घायल हो गए हैं.