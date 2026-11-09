चित्रकूट: दर्शन-पूजन के बाद रीवा लौट रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, दो बच्चों समेत चार की मौत, 12 घायल
हादसा करीब 2:30 बजे रात रैपुरा थाना क्षेत्र के रामनगर कस्बे के पास हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 2:34 PM IST
चित्रकूट : रैपुरा थाना क्षेत्र के रामनगर कस्बे में रविवार रात करीब 2:30 बजे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई. हादसे में दो मासूम समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 घायल हो गए. जिनमें पांच गंभीर घायलों को प्रयागराज रेफर किया गया है. फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.
जानकारी के मुताबिक, घटना झांसी-प्रयागराज नेशनल हाईवे NH 35 की है, जहां रैपुरा थाना क्षेत्र के रामनगर कस्बे के पास ट्रैक्टर और ट्रॉली को जोड़ने वाला हुक टूटने से हादसा हुआ है. बताया गया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार करीब 30 लोग मध्यप्रदेश के रीवा जिले स्थित चाकघाट के पास मझगवां गांव के निवासी थे. सभी दीपावली पर चित्रकूट में दीपदान और दर्शन-पूजन करने के बाद वापस अपने गांव लौट रहे थे.
इसी दौरान रास्ते में करीब ढ़ाई बजे रात रामनगर कस्बे के पास ट्रैक्टर से ट्रॉली को जोड़ने वाला हुक निकल गया और अनियंत्रित होकर ट्रॉली पलट गई, जिससे घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई. इस दर्दनाक हादसे में राधा कृष्ण (50), त्रिवेणी सिंह (40), शिवांश (7) और पुष्पराज की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 12 लोग घायल हो गए हैं.
सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर पहुंचाया, जहां 5 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर प्रयागराज रेफर कर दिया गया. बाकी का वहीं इलाज जारी है. जानकारी के बाद डीएम- एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, फिर अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना. साथ ही, बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए.
जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने कहा कि एमपी नंबर की एक ट्रैक्टर-ट्रॉली का हुक निकल जाने की वजह से हादसा हुआ है, जिसमें चार की मौके पर मौत हो गई है, 5 गंभीर और 7 आंशिक रूप से घायल हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है. फिलहाल पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है.
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