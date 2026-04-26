मंडी में पंडोह डैम के पास खाई में गिरी कार, चार लोग घायल
मंडी सड़क हादस में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 26, 2026 at 9:22 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के पंडोह क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई. हादसा इतना भयावह था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसके परखच्चे उड़ गए. हादसे के वक्त कार में 4 लोग सवार थे. घटना की सूचना मिलते ही डैम सुरक्षा में तैनात सब इंस्पेक्टर अशोक तक्षक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
एसपी मंडी विनोद कुमार ने कहा, 'पंडोह डैम के पास एक कार गहरी खाई में गिर गई. हादसे में 4 लोग घायल हो गए. जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है'.
मंडी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कार (HP 32 A 7626) में चार लोग सवार थे, जिनमें दो पुरुष और दो महिलाएं शामिल थीं. सभी लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे और अपने घर की ओर जा रहे थे. जैसे ही वाहन पंडोह डैम के पास शिवाबादर मार्ग पर पहुंचा, अचानक चालक का नियंत्रण कार से खो गया. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कार सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी. गिरते समय कार सीधे डैम तक नहीं पहुंचा, बल्कि पहाड़ी के बीच में ही अटक गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. हादसे के समय मौके पर मौजूद लोगों ने जोरदार आवाज सुनी और तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े.
घटना की सूचना मिलते ही डैम सुरक्षा में तैनात सब इंस्पेक्टर अशोक तक्षक अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. उनके साथ स्थानीय लोगों ने मिलकर बचाव अभियान को तेज किया. इसके अलावा पंडोह पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोनल अस्पताल मंडी भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है. चिकित्सकों के अनुसार, कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है.
घायलों में दो सगे भाई-तनु और मनु शामिल हैं, जो सुराही खड्ड के निवासी बताए जा रहे हैं. वहीं, अन्य दो महिलाएं हटोन क्षेत्र की रहने वाली हैं. इस हादसे में चालक को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि अन्य तीनों सवार भी बुरी तरह घायल हुए हैं. पुलिस प्रशासन ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में वाहन के संतुलन बिगड़ने को मुख्य कारण माना जा रहा है. हालांकि तकनीकी खराबी या सड़क की स्थिति को लेकर भी जांच की जा रही है.
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