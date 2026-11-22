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बहराइच में सियार के हमले में दंपित समेत 4 लोग घायल, ग्रामीणों ने पीटकर मार डाला

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

बहराइच: जनपद में इन दिनों जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. ग्रामीणों इलाकों में लोगों पर लगातार हो रहे हमले से दहशत व्याप्त है. देर शाम मासूम समेत चार लोगों पर सियार ने हमला कर घायल कर दिया. इससे नाराज ग्रामीणों ने सियार को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया.

बहराइच में सियार का आतंक (Video Credit; ETV Bharat) जनपद के खैरीघाट थाना क्षेत्र के नरोत्तमपुर में सियार का आतंक देखने को मिला. सियार ने एक साथ मासूम समेत 4 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया. इसमें दंपति भी शामिल हैं. घायलों को शहर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.