बहराइच में सियार के हमले में दंपित समेत 4 लोग घायल, ग्रामीणों ने पीटकर मार डाला
बहराइच के मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए सभी घायल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 5:19 PM IST
बहराइच: जनपद में इन दिनों जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. ग्रामीणों इलाकों में लोगों पर लगातार हो रहे हमले से दहशत व्याप्त है. देर शाम मासूम समेत चार लोगों पर सियार ने हमला कर घायल कर दिया. इससे नाराज ग्रामीणों ने सियार को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया.
जनपद के खैरीघाट थाना क्षेत्र के नरोत्तमपुर में सियार का आतंक देखने को मिला. सियार ने एक साथ मासूम समेत 4 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया. इसमें दंपति भी शामिल हैं. घायलों को शहर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.
12 वर्षीय रिंकी के पिता गोमती ने बताया कि बेटी घर के पास बकरी चरा रही थी. इसी दौरान तालाब के पास झाड़ियां से निकले सियार ने उस पर हमला कर दिया. पास में मौजूद लोगों ने शोर मचाना शुरू किया तो सियार वहां से भाग निकला. फिर पास ही घर में सो रही 21 वर्षीय अमिता पर हमला कर दिया. जिससे उसने शोर मचाना शुरू कर दिया. घर में मौजूद 48 वर्षीय पिता प्रमोद ने शोर सुन सियार से बचाने का प्रयास किया तो उसनपर भी हमला कर दिया. जिससे वह भी घायल हो गए.
चीख-पुकार सुन बचाने दौड़ी मां 45 वर्षीय मनोज कुमारी के हाथ पर भी हमला कर घायल कर दिया. एक के बाद एक हुए हमले से नाराज ग्रामीणों ने सियार को घेर लिया. उसे पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने सभी को बहराइच के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. ड्यूटी पर तैनात ईएमओ डॉ. आशीष वर्मा ने बताया कि सभी घायलों को मेजर और माइनर इंजरी है. सभी को अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है.
सभी की हालत सामान्य बनी हुई है. वहीं इस मामले में बहराइच डीएफओ सुन्दरेसा ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही मौके पर टीम को भेजा गया है. ग्रामीणों से जागरूक रहने के लिए कहा गया है. कोई भी जंगली जीव देखने पर तत्काल वन विभाग को सूचित किए जाने की बात कही है. इलाके में टीम द्वारा भी कांबिंग शुरू कर दी गई है.
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