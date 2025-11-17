ETV Bharat / state

ऊना में भीषण सड़क हादसा, दो सगे भाइयों समेत चार की मौत

ऊना: जिले के कलरूही में दो बाइकों के बीच भीषण टक्कर हो गई. इस हादसे में चार युवकों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. ये हादसा अंब-मुबारिकपुर मार्ग पर कलरूही पुल के समीप पेश आया है. मृतकों में दो सगे भाई भी शामिल हैं.

मृतकों की पहचान असाव (19 साल) और इमरान (21) निवासी अंब की मौत हो गई. दोनों ही सगे भाई थे. वहीं, रोहन निवासी किन्नू और निखिल निवासी चंडीगढ़ की भी हादसे में मौत हुई. वहीं, निखिल का साथी अमित घायल हो गया. पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर अगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस को दिए ब्यान में अमित कुमार निवासी चंडीगढ़ ने बताया कि रविवार को अपने दोस्त निखिल (24) के साथ बाइक पर सवार होकर बगलामुखी माता मंदिर माथा टेकने गए हुए थे. देर रात्रि वापिस चंडीगढ़ लौट रहे थे. बाइक को निखिल चला रहा था. जैसे ही हम मुबारिकपुर से आगे कलरुही पुल पार कर रहे थे, उसी समय सामने से एक तेज रफ्तार बाइक पर तीन युवक आए और हमारी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक नीचे जा गिरीं. बाइकों पर सवार लोग छिटक कर दूर जा गिरे.

दो ने चंडीगढ़ में तोड़ा दम