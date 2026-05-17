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बागेश्वर धाम से लौट रहे श्रद्धालु सड़क हादसे के शिकार, ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत, दंपति समेत 4 की मौत

दरअसल, घटना मौदहा कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे-34 की है, जहां रविवार दोपहर करीब 12:30 से 1:00 बजे के बीच छिरका चौराहा के पास तेज रफ्तार ट्रक और कार में जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में कार सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना की सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी को कार से बाहर निकाला. उसके बाद घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया. इधर हादसे के बाद कुछ देर तक हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा, लेकिन फिर सामान्य हो गया है.

हमीरपुर: हमीरपुर में ट्रक और कार की भिड़ंत से दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें दंपति समेत चार लोगों की मौत हो गई है. वहीं, एक महिला गंभीर रूप से घायल है. उसे कानपुर रेफर किया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग सिग्नेचर सिटी, जागेश्वर मंदिर के पास, नवाबगंज कानपुर के निवासी थे और बागेश्वर धाम दर्शन करने गए थे. दर्शन के बाद सभी वापस कानपुर लौट रहे थे, तभी रास्ते में हादसे का शिकार हो गए. डॉक्टरों ने नरेंद्र कुमार (55), मीना (54) पत्नी राजकपूर, राजकपूर (57) और चालक आयुष चौहान (25) निवासी लखनऊ को मृत घोषित कर दिया है. वहीं, रेखा (52) पत्नी नरेंद्र कुमार की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल हमीरपुर से कानपुर रेफर किया गया है. मृतक राजकपूर और मीना पति-पत्नी थे. सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं.



अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई थी. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मौदहा कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया चालक को नींद की झपकी आने या ओवरटेक करने के प्रयास में हादसा होने की आशंका है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि कानपुर-सागर नेशनल हाईवे-34 पर सुमेरपुर से मौदहा क्षेत्र के बीच सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं. डिवाइडर न होने और तेज रफ्तार वाहनों के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं. पूर्व सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल भी इस मार्ग को फोरलेन बनाने और डिवाइडर निर्माण की मांग संसद में उठा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

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