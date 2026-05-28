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कढ़ी में छौंक लगाते ही चिंगारी से जला छप्पर, 4 माह के मासूम की जिंदा जलकर मौत

बच्चे को बचाने की कोशिश में पिता भी झुलस गए, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल.

4 month old innocent died due to burning of roof in aligarh tappal
अलीगढ़ टप्पल में छप्पर जलने से 4 माह के मासूम की मौत. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 12:05 PM IST

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अलीगढ़: अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में बुधवार को दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. नूरपुर रोड स्थित मजदूर परिवार के घर में खाना बनाते समय अचानक भीषण आग लग गई. इस हादसे में चार माह के मासूम बच्चे की जिंदा जलकर मौत हो गई. हादसे में घर का पूरा सामान, खाने-पीने का राशन और मेहनत मजदूरी से जोड़े गए करीब 30 हजार रुपये भी जलकर राख हो गए. बच्चे को बचाने की कोशिश में पिता भी झुलस गया.

जानकारी के अनुसार टप्पल क्षेत्र के नूरपुर रोड पर रहने वाले शिव कुमार पुत्र हरि के घर में दोपहर के समय खाना बनाया जा रहा था. परिवार के लोग बेसन से तैयार कढ़ी में छौंक लगा रहे थे. इस बीच छौंक की चिंगारी से छप्पर में अचानक आग ल गई. तेज हवा में छप्पर तेजी से जलने लगा. आग कुछ ही मिनटों में पूरे घर में फैल गई.

परिवार के लोगों ने आग बुझाने और घर से सामान निकालने की कोशिश शुरू कर दी. इसी अफरा-तफरी के बीच चार माह का मासूम बच्चा, जो खाट पर सो रहा था अंदर ही रह गया. जब तक परिवार के लोग बच्चे तक पहुंच पाते, तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था. मासूम की मौके पर ही मौत हो गई.
बच्चे को बचाने के प्रयास में पिता शिव कुमार भी झुलस गए. आसपास के लोगों ने शोर सुनकर मौके पर पहुंचकर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया. स्थानीय लोगों का कहना है कि दमकल विभाग को सूचना दी गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी देर से मौके पर पहुंची.

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. परिवार की महिलाओं का रो-रोकर बुरा हाल है. बच्चे के दादा हरि ने बताया कि परिवार खाना बना रहा था, तभी अचानक छप्पर में आग लग गई और उनका मासूम पोता खाट पर ही सोता रह गया. उन्होंने बताया कि घर में रखा राशन, कपड़े और मजदूरी से बचाकर रखे गए 30 हजार रुपये भी आग में जल गए. घटना की सूचना मिलते ही टप्पल थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए हादसे की जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दी है.

इस संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी महेश कुमार ने बताया कि थाना टप्पल इलाके में बुधवार शाम छप्पर में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर आग बुझाई गई. छप्पर में एक महिला खाना बना रही थी, जिस कारण से छप्पर में आग लग गई. इससे चार माह के बच्चे की जलने के कारण मृत्यु हो गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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