कानपुर में तीन दिन बाद मिला चार महीने का बच्चा, मंदिर के बाहर से दंपती ने किया था अपहरण, पांच लाख में बेचा था

कानपुर : पनकी पुलिस ने सोमवार को चार महीने के बच्चे के अपहरण का खुलासा किया है. मामले में दो दंपती समेत कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया है. बच्चे का अपहरण पनकी मंदिर के बाहर से एक ऑटो सवार दंपती ने किया था. फिर उसे एक दूसरे दंपती को पांच लाख रुपए में बेच दिया गया था.

एडीसीपी वेस्ट कपिल देव सिंह ने बताया कि पुलिस ने अपहरण करने वाले और बच्चे को खरीदने वाले दोनों पक्षों के चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. एडीसीपी वेस्ट ने बताया, रावतपुर थाना क्षेत्र के थारू बस्ती में विनोद पत्नी सोनी के साथ रहता है. दोनों मंदिरों के बाहर भीख मांग कर परिवार का भरण पोषण करते हैं.

बच्चे को दुलारा और लेकर भाग गए : हर रोज की तरह बीती 28 नवंबर को भी पनकी मंदिर के बाहर भीख मांग रहे थे, इस दौरान उनका चार महीने का बच्चा भी वहीं था. तभी मंदिर के एक निकासी द्वार के बाहर खड़े दंपती ने पहले बच्चे को दुलारा और फिर उसे गेट नंबर चार की तरफ पैदल लेकर चल दिए. मंदिर के बाहर निकलते ही एक ऑटो बैठकर भाग निकले.

सीसीटीवी फुटेज से मिला ऑटो का नंबर : बच्चे के अपहरण होने की जानकारी जैसे ही मां को मिली वह घबरा गई और और उसने पनकी पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू की. सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया. पुलिस को ऑटो का नंबर नजर आया. इसके बाद पुलिस ने गाड़ी नंबर के आधार पर बच्चे का अपहरण करने वाले दंपती की तलाश शुरू की.