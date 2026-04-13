इनामी तस्करों से जब्त किए थे 4 मोबाइल, 2 मोबाइल गायब, सिपाही और एएसआई लाइन हाजिर
कार्रवाई के बाद बस्सी थाने की जब्ती में दो मोबाइल रिकॉर्ड में दर्शाए गए, जबकि दो मोबाइल जब्ती में नहीं दिखाए.
Published : April 13, 2026 at 7:55 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले के बस्सी थाना क्षेत्र में गत 4 अप्रैल को एएनटीएफ की ओर से इनामी बदमाशों के पकड़े जाने के बाद जब्ती में से दो मोबाइल गायब होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने थाने के सिपाही और एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया है. पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि एएनटीएफ की ओर से पकड़े दो मोबाइल गायब हुए थे. इस मामले में पहले सिपाही और अब एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया है. मामले की जांच पुलिस उप अधीक्षक चित्तौड़गढ़ ग्रामीण दिनेश सुखवाल को सौंपी है.
यह था पूरा मामला: जानकारी में सामने आया कि गत 4 अप्रैल को सूचना के आधार पर एएनटीएफ की टीम ने बस्सी क्षेत्र में बिना नम्बर की क्रेटा कार को रुकवाया था. कार में सवार इनामी अपराधी प्रहलाद गुर्जर और इसके भाई गिराधारी गुर्जर को गिरफ्तार किया था. प्रहलाद गुर्जर पर भीलवाड़ा पुलिस ने 10 तथा मध्य प्रदेश के बघाना थाने के मामले में 5 हजार का इनाम घोषित था. वहीं इसके भाई गिरधारी पर भी 5000 रुपए का इनाम घोषित था. इनके कब्जे से 12 बोर बंदूक, 9 राउंड कारतूस कार और 4 माेबाइल जब्त किए थे. आरोपियों के विरुद्ध बस्सी थाने में मामला दर्ज कर बस्सी थाने को जब्त की सामग्री सुपुर्द की थी.
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दो मोबाइल हुए गायब: कार्रवाई के बाद बस्सी थाने की जब्ती में दो मोबाइल रिकॉर्ड में दर्शाए गए, जबकि दो मोबाइल जब्ती में नहीं दिखाए. हालांकि इस मामले में गत 7 अप्रैल को बस्सी थाने के रोजनामचा में आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया. एएनटीएफ ने 4 मोबाइल सहायक उपनिरीक्षक लालचंद को देना बताया. वहीं लालचंद ने दो मोबाइल ही जब्त करना बताया. इस बारे में शामिल स्टाफ से दो और मोबाइल के बारे में जानकारी ली, तो कांस्टेबल लक्ष्मणलाल ने मोबाइल अपने पास रखना बताया. बाद में एएसआई को सुपुर्द करना बताया. दोनों मोबाइल आईफोन कम्पनी के थे, जिन्हें मालखाने में रखवाया गया और रपट दर्ज की गई. इस घटनाक्रम के बाद पुलिस अधीक्षक ने पूर्व में कांस्टेबल लक्ष्मण को लाइन हाजिर कर दिया. वहीं अब एएसआई लालचंद को भी लाइन हाजिर किया गया है.
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अलग से रोज नामचे में डाली गई रपट: इधर, सूत्रों की माने तो दो मोबाइल गायब होने का मामला एएनटीएफ के पास भी पहुंचा. इस पर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जांच की. बस्सी थाने पर भी संपर्क किया. विवाद बढ़ता देख सिपाही ने अपने पास दो मोबाइल लाकर दिए. इस संबंध में 7 अप्रैल को बस्सी थाने के रोज नामचे में अलग से रपट डाली. इसमें हवाला दिया कि सिपाही लक्ष्मण के पास भूलवश दो मोबाइल रह गए थे, जिन्हें अब जब्त कर मालखाने में जमा कराया गया.