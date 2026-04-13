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इनामी तस्करों से जब्त किए थे 4 मोबाइल, 2 मोबाइल गायब, सिपाही और एएसआई लाइन हाजिर

जब्त मोबाइलों के साथ आरोपी ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: जिले के बस्सी थाना क्षेत्र में गत 4 अप्रैल को एएनटीएफ की ओर से इनामी बदमाशों के पकड़े जाने के बाद जब्ती में से दो मोबाइल गायब होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने थाने के सिपाही और एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया है. पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि एएनटीएफ की ओर से पकड़े दो मोबाइल गायब हुए थे. इस मामले में पहले सिपाही और अब एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया है. मामले की जांच पुलिस उप अधीक्षक चित्तौड़गढ़ ग्रामीण दिनेश सुखवाल को सौंपी है. यह था पूरा मामला: जानकारी में सामने आया कि गत 4 अप्रैल को सूचना के आधार पर एएनटीएफ की टीम ने बस्सी क्षेत्र में बिना नम्बर की क्रेटा कार को रुकवाया था. कार में सवार इनामी अपराधी प्रहलाद गुर्जर और इसके भाई गिराधारी गुर्जर को गिरफ्तार किया था. प्रहलाद गुर्जर पर भीलवाड़ा पुलिस ने 10 तथा मध्य प्रदेश के बघाना थाने के मामले में 5 हजार का इनाम घोषित था. वहीं इसके भाई गिरधारी पर भी 5000 रुपए का इनाम घोषित था. इनके कब्जे से 12 बोर बंदूक, 9 राउंड कारतूस कार और 4 माेबाइल जब्त किए थे. आरोपियों के विरुद्ध बस्सी थाने में मामला दर्ज कर बस्सी थाने को जब्त की सामग्री सुपुर्द की थी. पढ़ें: पुलिस में डिकॉय ऑपेरशन: बजरी माफिया से सांठगांठ, पांच एसएचओ सस्पेंड एवं छह थानाधिकारी लाइन हाजिर