ETV Bharat / state

'हीरा ठाकुर' के साथ बंटी ने बनाई थी 'लुटेरी दुल्हन' गैंग, हाथ आया मास्टरमाइंड तो हुए खुलासों पर खुलासे

ग्वालियर एएसपी सुमन गुर्जर के मुताबिक़, हीरा ठाकुर और बंटी धाकड़ दोनों मिलकर लोगों को फंसाते थे, इन्होंने श्योपुर में भी एक परिवार को ऐसे ही फंसाया था, जिसको लेकर श्योपुर में भी एक मामला इन पर दर्ज है.

ग्वालियर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनका जुलूस भी निकाला. इस लुटेरी दुल्हन गैंग का जब पुलिस ने बैकग्राउंड खंगाला तो कई चौंकाने वाली बातें निकल कर सामने आई. पता चला कि ग्वालियर से पहले ये लोग श्योपुर जिले में भी इसी तरह से लोगों को ठगा करते थे.

ग्वालियर में दो दिन पहले बीच बाज़ार कार रोक कर युवती का अपहरण हुआ था. पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि जिस युवती का अपहरण सीसीटीवी में दिखाया जा रहा है असल में वह एक लुटेरी दुल्हन थी. जिसने ग्वालियर के महेंद्र पारासर के बेटे अश्मित से नोटरी मैरिज की, इसके बदले लुटेरी गैंग के मास्टरमाइंड ने महेंद्र परासर से दो लाख रुपये वसूले और फिर बीच बाज़ार नई नवेली दुल्हन को लेकर फरार हो गया. इस घटना का सीसीटीवी सामने आया तो पुलिस ने गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें दुल्हन भी शामिल थी.

ग्वालियर: ग्वालियर में लुटेरी दुल्हन और उसका गैंग पुलिस की पकड़ में आया तो एक-एक कर खुलासे हो रहे हैं. मानसिक रूप से कमजोर युवक को दो लाख रुपये लेकर शादी के जाल में फसाने वाली पूनम तो सिर्फ मोहरा थी, इस खेल का मास्टरमाइंड था बंटी जो हीरा ठाकुर के साथ मिलकर लोगों की जेबे खाली करा रहा था.

ये शातिर बदमाश पूरी प्लानिंग के साथ इन वारदातों को अंजाम देते थे. बंटी धाकड़ और हीरा ठाकुर पहले रेकी करते थे और पता लगाते थे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है. इसके बाद उस व्यक्ति से बात कर उन्हें भरोसा दिलाते थे कि ये लोग उसकी शादी करा देंगे. उससे कहते कि हमारे पास लड़की है उसका फोटो दिखाकर शादी की बात फाइनल करते. इसके बाद कहते कि लड़की गरीब है, शादी का खर्चा दूल्हे को उठाना पड़ेगा और इस तरह झाँसा देकर उनसे अच्छी खासी रकम ऐंठ लेते थे.

फ़र्ज़ी दुल्हन को भी देते थे लालच

एएसपी गुर्जर के मुताबिक हीरा ठाकुर और बंटी धाकड़ इस तरह की धोखाधड़ी के लिए लड़की को भी लालच देते कि उसे सिर्फ पेपर पर साइन करने होंगे. उसके बाद वे तुरंत ही उसे वापस ले आएंगे. इसके बदले उसे 8-10 हज़ार रुपये देते थे. ग्वालियर के महेंद्र परासर के परिवार से भी इस गैंग ने दो लाख रुपये लिए थे. जिनमे से पुलिस ने 90 हज़ार रुपये हीरा ठाकुर से रिकवर कर लिए हैं. पुलिस बाक़ी रकम और वारदात में इस्तेमाल हुई गाड़ी को भी बरामद करने के प्रयास कर रही है.

एक मकान में किराए पर रहते थे पूनम-बंटी

ग्वालियर के केस में लुटेरी दुल्हन बनी कथित पूनम गौर का पहले किसी वारदात में शामिल होने की बात तो अब तक सामने नहीं आई है. लेकिन पुलिस को बंटी धाकड़ और पूनम का कनेक्शन जरूर मिला है. अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि बंटी और हीरा ठाकुर मूल रूप से मुरैना के रहने वाले हैं और लड़की और बंटी दोनों एक मकान में किराए पर रह चुके हैं. इस मामले में बंटी ने उसे पूर्व की तरह प्रलोभन दिया कि साइन करने के बाद उसे वापस भी ले आएंगे. लेकिन शादी के लिए की गई नोटरी में युवती ने दूसरे नाम से हस्ताक्षर किए, और उसी नाम का आधार कार्ड दिया है.

गिरफ्तार आरोपियों पर मुरैना श्योपुर ग्वालियर में कई मामले दर्ज

इस पूरे घटनाक्रम में गिरफ्तार चारों आरोपियों में लड़की को छोड़कर बाकी तीनों आरोपी आपराधिक प्रवृति के हैं. इस मामले में गिरफ्तार बंटी धाकड़ के ख़िलाफ़ श्योपुर मुरैना में मामले दर्ज है. इसके अलावा राकेश शर्मा और बेटू कुशवाहा पर ग्वालियर में भी मारपीट चोरी जैसे अपराध दर्ज हैं. बेटू कुशवाहा पर ग्वालियर के किला गेट और बहोड़ापुर थाना में चोरियों के मामले दर्ज हैं और वह कुछ समय पहले ही जेल से छूटा है. इसके अलावा पुलिस इनके और भी रिकॉर्ड खंगाल रही है. अभी तक आरोपी हीरा ठाकुर पुलिस की पहुंच से दूर है, जिसकी तलाश जारी है.