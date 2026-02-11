ETV Bharat / state

मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में ट्रांसफार्मर चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार

अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में एक महीने में करीब 5 से ज्यादा चोरी की घटनाओं की शिकायतें मिली थी. इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया गया. गठित टीम ने आसूचना तंत्र की मदद से घटना में लिप्त चार शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. शातिर आरोपियों ने फैक्ट्रियों से ट्रांसफार्मरों को चोरी किया था. आरोपियों के पास से करीब तीन क्विंटल कॉपर वायर व वारदात में प्रयुक्त दो बाइक बरामद की है.

अलवर : शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में लगातार ट्रांसफार्मर की चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की. गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने औद्योगिक क्षेत्र में एक माह में ही पांच बड़ी फैक्ट्रियों में वारदात को अंजाम दिया था. फिलहाल थाना पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी घटनाएं खुलने की संभावना है.

बाजार में अच्छी कीमत मिलने के चलते करते थे चोरी : अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने पूर्व में भी ग्रामीण क्षेत्रों में से ट्रांसफार्मर चोरी करने की घटना को अंजाम दिया था. अनुसंधान के दौरान जानकारी में आया कि इंटरनेशनल व डॉमेस्टिक बाजार में कॉपर वायर की अच्छी कीमत मिलती है. इसके चलते आरोपी लगातार बड़े ट्रांसफार्मर को चोरी कर बेचते थे. आरोपियों ने जिन व्यक्तियों को चोरी का माल बेचा है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी.

पांच जगह में से एक जगह पर सीसीटीवी : उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में जहां चोरी की घटनाएं हुई उन पांच जगह में से एक ही जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था. इस संबंध में व्यापारियों से भी चर्चा कर उन्हें सीसीटीवी लगाने के लिए कहा गया. सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए इस क्षेत्र में तीन अतिरिक्त कांस्टेबल व 112 गाड़ी को भी तैनात किया गया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों से अनुसंधान किया जा रहा है. पूर्व में की गई घटनाओं के बारे में भी प्रोडक्शन वारंट पर लेकर इनसे पूछताछ की जाएगी.

पढ़ें. बिजली चोरी की जांच के लिए पहुंचे डिस्कॉम के AEN से मारपीट, युवक ने कॉलर पकड़कर जड़ा थप्पड़

उन्होंने बताया कि चारों आरोपी घटना से पहले एमआईए फैक्ट्री एरिया में रेकी करते थे और रात अंधेरे में फरार हो जाते थे. परिवादी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बलविन्द्र सिंह निवासी सीकरी, गुरविन्दर सिंह निवासी अलवर, सोनू निवासी अलवर, हरजीत उर्फ रणजीत सिंह निवासी सीकरी को गिरफ्तार किया हैय उन्होंने बताया कि पुलिस पकड़े गए आरोपियों से और भी वारदात के बारे में पूछताछ कर रही है, जिसमें बड़े खुलासे होने की संभावना है.