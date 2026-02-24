ETV Bharat / state

कानपुर में बनेगा 4 लेन एलिवेटेड काॅरिडोर; 988 करोड़ की मिली मंजूरी, जाम से मिलेगी राहत

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव सौंपते भाजपा सांसद रमेश अवस्थी (फाइल फोटो)) ( Photo credit: Media Cell, MP Office )