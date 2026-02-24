ETV Bharat / state

कानपुर में बनेगा 4 लेन एलिवेटेड काॅरिडोर; 988 करोड़ की मिली मंजूरी, जाम से मिलेगी राहत

सांसद रमेश अवस्थी ने बजट स्वीकृति पर सीएम योगी व पीएम मोदी का आभार जताया.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव सौंपते भाजपा सांसद रमेश अवस्थी (फाइल फोटो))
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव सौंपते भाजपा सांसद रमेश अवस्थी (फाइल फोटो)) (Photo credit: Media Cell, MP Office)
Published : February 24, 2026 at 7:49 PM IST

कानपुर : रामादेवी से लेकर गोल चौराहा तक 4 लेन एलिवेटेड काॅरिडोर निर्माण के लिये केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर पोस्ट के जरिये यह जानकारी साझा की. उन्होंने कानपुर की 50 लाख की आबादी को बड़ा तोहफा दिया है. एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए उन्होंने 988.30 करोड़ रुपये के बजट की स्वीकृति दे दी है, इसकी पुष्टि भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने भी की.

ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कानपुर की सबसे अहम और प्रमुख समस्या जाम की थी. आमजन जाम से बहुत अधिक परेशान हो चुके थे. ऐसे में दिसंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर रामादेवी से गोल चौराहा के लिए एलिवेटेड फोर लेन का कॉरिडोर बनवाने की मांग की थी, जो अब पूरी हो चुकी है. कानपुर की जनता को केंद्र से बड़ा तोहफा मिल गया है. अब लोग आने वाले समय में बिना जाम के झंझट में फंसे एलिवेटेड ट्रैक पर फर्राटा भर सकेंगे.

सांसद रमेश अवस्थी ने बताया कि जब उन्होंने रामादेवी से लेकर गोल चौराहा तक विभागीय अफसरों संग निरीक्षण किया था, तब देखा था कि इस पूरे 10.160 किमी. लंबाई वाले मार्ग में 16 रेलवे क्राॅसिंग आती हैं. इनमें रोजाना हजारों की संख्या में लोग रुकते हैं.

उन्होंने कहा कि जब यह 4 लेन का एलिवेटेड ट्रैक बन जाएगा, तो 16 रेलवे क्राॅसिंग से निजात मिल जाएगी. राहगीरों को रुकना नहीं पड़ेगा और न उनका समय बर्बाद होगा. उन्होंने कहा कि एनएच-91 पर बनने वाला यह कानपुर का पहला एलिवेटेड ट्रैक होगा.


सांसद रमेश अवस्थी ने केंद्रीय मंत्री के स्तर से 988.30 करोड़ रुपये के बजट स्वीकृति पर सीएम योगी आदित्यनाथ व पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया. उन्होंने कहा कि कानपुर में जो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ, वो अब पांच सालों में करके दिखाना है.

