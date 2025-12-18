ETV Bharat / state

सरोना में चार लाख टन कचरे का होगा निपटारा, 31 मार्च तक काम पूरा करने का निर्देश

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कचरा भंडारण स्थल का निरीक्षण किया.

waste will processed in Sarona
रुण साव ने कचरा भंडारण स्थल का निरीक्षण किया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 18, 2025 at 9:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: रायपुर नगर निगम ने सरोना डंप साइट पर जमे साढ़े चार लाख टन अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रसंस्करण के लिए कार्ययोजना तैयार की है. यहां से अब तक 4 लाख 30 हजार लाख टन अपशिष्ट का बायो-रिमेडिएशन कर जमीन को फिर से उपयोग के लायक बनाया गया है. जल्दी ही यहां से संपूर्ण अपशिष्ट का रिमेडिएशन कर लिया जाएगा. बायो-रिमेडिएशन से न केवल जमीन को फिर से उपयोग के योग्य बनाया जा सकता है, बल्कि आरडीएफ (Refused Derived Fuel), इनर्ट (Inert) और बायो-सॉयल (Bio-Soil) जैसे उपयोगी उत्पाद प्राप्त कर पर्यावरण संरक्षण और पुनर्चक्रण को बढ़ावा दिया जा सकेगा. इसे लेकर डिप्टी सीएम सह नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने कचरा भंडारण स्थल का निरीक्षण किया.

सरोना में चार लाख टन कचरे का होगा निपटारा

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने सरोना डंप-साइट का निरीक्षण के बाद कचरा निपटान एवं प्रोसेसिंग के कार्यों में बायो-रेमेडिएशन कार्य की गति पर नाखुशी जाहिर करते हुए एजेंसी को 31 मार्च 2026 तक काम पूरा करने का निर्देश दिया. अरुण साव ने तेजी से काम पूरा करने मशीनरी और मानव संसाधन बढ़ाने को कहा. अरुण साव ने एजेंसी को फटकार लगाते हुए कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही और ढिलाई पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी.

waste will processed in Sarona
रुण साव ने कचरा भंडारण स्थल का निरीक्षण किया (ETV Bharat)

बायो-रिमिडिएशन कार्य की निगरानी

उप मुख्यमंत्री ने सरोना डंप-साइट में बायो-रिमिडिएशन कार्य की निगरानी के लिए साप्ताहिक कार्ययोजना तैयार करने तथा प्रगति की रिपोर्ट उप मुख्यमंत्री कार्यालय, महापौर, राज्य शासन एवं सूडा (राज्य शहरी विकास अभिकरण) के सीईओ (सूडा) को नियमित रूप से भेजने के निर्देश दिए हैं. डिप्टी सीएम ने लाइव फीड के जरिए खुद भी कार्यों की मॉनिटरिंग की बात कही है. उपमुख्यमंत्री ने रायपुर नगर निगम के अधिकारियों को प्रतिदिन साइट पर भौतिक प्रगति की समीक्षा करने तथा शासन स्तर पर लाइव फीड और ड्रोन के माध्यम से निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं.

waste will processed in Sarona
रुण साव ने कचरा भंडारण स्थल का निरीक्षण किया (ETV Bharat)

हरित क्षेत्र के रूप में विकसित होगा सरोना डंप-साइट

सरोना डंप साइट के वैज्ञानिक और चरणबद्ध रिमिडिएशन के बाद इसे रायपुर वासियों के लिए हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा. अरुण साव ने साइट के निरीक्षण के बाद कहा कि इसे कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त कर एक मॉडल रेमिडिएटेड साइट के रूप में विकसित किया जाएगा. इसका सौंदर्यीकरण कर शहर के लिए एक आदर्श उदाहरण बनाया जाएगा. स्वच्छता अभियान को मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ यह राजधानी रायपुर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा.

waste will processed in Sarona
रुण साव ने कचरा भंडारण स्थल का निरीक्षण किया (ETV Bharat)

शहर को सुंदर बनाने की कवायद

सरोना डंप-साइट का बायो-रिमिडिएशन स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में लेगेसी वेस्ट डंप-साइट्स (Legacy Waste Dump Sites) के रिमिडिएशन और उन्हें स्वच्छ, रहने योग्य शहरी स्थानों में बदलने के लिए एक व्यापक राष्ट्रव्यापी प्रयास का हिस्सा है. रायपुर नगर निगम के इस कार्य से शहर स्वच्छ और सुंदर बनने के साथ ही यह प्रदेशभर के जनप्रतिनिधियों तथा अन्य नगरीय निकायों को भी प्रोत्साहित करेगा. अन्य निकाय भी इससे प्रेरित होकर अपशिष्ट के व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए ठोस कदम उठाएंगे.


वर्षों से जमे अपशिष्ट का किया जा रहा वैज्ञानिक प्रसंस्करण

28 एकड़ में फैला सरोना डंप-साइट लंबे समय से पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का कारण रहा है. पिछले 20 वर्षों से शहर का कचरा यहां जमा होता रहा है. वर्षों तक अपशिष्ट का ढेर जमा होने से भूजल प्रदूषण, दुर्गंध, मच्छरों का प्रजनन और आसपास के निवासियों के लिए अस्वस्थ वातावरण जैसी गंभीर चुनौतियाँ सामने आ रही थी. इससे बचने डंप-साइट पर जमा अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रसंस्करण करना अत्यंत आवश्यक था.

रायपुर नगर निगम सभापति का फोन हैक, परिचितों से ठगी की कोशिश, साइबर सेल में शिकायत के बाद फोन हुआ दुरुस्त
जल संरक्षण में छत्तीसगढ़ को पुरस्कार, रायपुर और बालोद जिले को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित
रायपुर नगर निगम में हंगामा, नेता प्रतिपक्ष से हटाए जाने पर संदीप साहू का वॉक आउट,कांग्रेस ने दी सफाई

TAGGED:

SARONA
RAIPUR
DEPUTY CM ARUN SAO
REFUSED DERIVED FUEL
WASTE WILL PROCESSED IN SARONA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.