घर लौट रहे व्यापारी के साथ लूट, बदमाश कैश व स्कूटी लेकर हुए फरार, वीडियो आया सामने

भीलवाड़ा: शास्त्रीनगर इलाके में सोमवार रात दो बाइकों पर सवार 5 बदमाशों ने स्कूटी सवार व्यापारी से 4 लाख रुपए लूट लिए. बदमाशों ने व्यापारी की स्कूटी को टक्कर मार दी और स्कूटी सहित करीब चार लाख रुपये से भरा बैग लूटकर फरार हो गए. घटना के बाद कोतवाली थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर मौके पर पहुंचे और शहर में नाकाबंदी करवाते हुए सीसीटीवी वीडियो के आधार पर अज्ञात लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है. व्यापारी अपनी दुकान बंद कर स्कूटी से घर के बाहर पहुंचा था, इसी दौरान व्यापारी के साथ लूट की वारदात हुई. व्यापारी से घर के बाहर दो बाइक पर आये बदमाशों ने व्यापारी को स्कूटी समेत धक्का देकर जमीन पर गिराकर पैसे और स्कूटी लूटकर ले गए.

भीलवाड़ा कोतवाली थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने कहा कि भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की मुख्य बाजार में गोल प्याऊ चौराहे के निकट साई बाबा जनरल स्टोर के नाम से दुकान संचालित है. उसके मालिक नारायण दास मगनानी सोमवार रात अपनी प्रतिष्ठान बंद कर स्कूटी पर घर लौट रहे थे. स्कूटर की डिक्की में करीब 4 लाख रुपये की राशि थी. व्यापारी जब शास्त्री नगर में अपने मकान के पास पहुंचा इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी को धक्का देकर स्कूटी से नीचे गिरा दिया. उसके बाद बदमाशों ने स्कूटी और पैसे लूट कर कर फरार हो गए. थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर बताया कि हमने तुरंत शहर में नाकाबंदी करवा कर अज्ञात लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है. व्यापारी लूट की राशि 4 लाख रूपए बता रहे हैं. पुलिस जांच व लुटेरों की गिरफ्तारी के बाद ही सत्यता सामने आ पाएगी.