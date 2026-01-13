घर लौट रहे व्यापारी के साथ लूट, बदमाश कैश व स्कूटी लेकर हुए फरार, वीडियो आया सामने
बेखौफ बदमाशों ने शास्त्री नगर इलाके में दुकान से घर लौट रहे व्यापारी पर हमला कर नगदी लूट ली.
Published : January 13, 2026 at 8:37 AM IST|
Updated : January 13, 2026 at 8:53 AM IST
भीलवाड़ा: शास्त्रीनगर इलाके में सोमवार रात दो बाइकों पर सवार 5 बदमाशों ने स्कूटी सवार व्यापारी से 4 लाख रुपए लूट लिए. बदमाशों ने व्यापारी की स्कूटी को टक्कर मार दी और स्कूटी सहित करीब चार लाख रुपये से भरा बैग लूटकर फरार हो गए. घटना के बाद कोतवाली थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर मौके पर पहुंचे और शहर में नाकाबंदी करवाते हुए सीसीटीवी वीडियो के आधार पर अज्ञात लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है. व्यापारी अपनी दुकान बंद कर स्कूटी से घर के बाहर पहुंचा था, इसी दौरान व्यापारी के साथ लूट की वारदात हुई. व्यापारी से घर के बाहर दो बाइक पर आये बदमाशों ने व्यापारी को स्कूटी समेत धक्का देकर जमीन पर गिराकर पैसे और स्कूटी लूटकर ले गए.
भीलवाड़ा कोतवाली थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने कहा कि भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की मुख्य बाजार में गोल प्याऊ चौराहे के निकट साई बाबा जनरल स्टोर के नाम से दुकान संचालित है. उसके मालिक नारायण दास मगनानी सोमवार रात अपनी प्रतिष्ठान बंद कर स्कूटी पर घर लौट रहे थे. स्कूटर की डिक्की में करीब 4 लाख रुपये की राशि थी. व्यापारी जब शास्त्री नगर में अपने मकान के पास पहुंचा इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी को धक्का देकर स्कूटी से नीचे गिरा दिया. उसके बाद बदमाशों ने स्कूटी और पैसे लूट कर कर फरार हो गए. थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर बताया कि हमने तुरंत शहर में नाकाबंदी करवा कर अज्ञात लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है. व्यापारी लूट की राशि 4 लाख रूपए बता रहे हैं. पुलिस जांच व लुटेरों की गिरफ्तारी के बाद ही सत्यता सामने आ पाएगी.
इसे भी पढ़ें:तोषिणा में एटीएम लूट का खुलासा: हरियाणा तक 400 किमी में खंगाले 800 कैमरे, तीन आरोपी गिरफ्तार
वहीं घटना की सूचना मिलते ही भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव, सिटी डिवाइसपी सज्जन सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना करने के बाद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. व्यापारी से हुई लूट की वारदात के बाद शहर के व्यापारियों और आमजन में आक्रोश देखने को मिल रहा है और दहशत व्याप्त है. शास्त्री नगर इलाके में अधिकतर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं. जहां व्यापारी के साथ लूट की वारदात की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. फुटेज में साफ दिख रहा है कि लुटेरे व्यापारी को धक्का देकर नीचा गिरा कर स्कूटी व पैसे लेकर फरार हो गए.