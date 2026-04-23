2 फीट की गाय की कीमत 4 लाख, 1000 रुपए प्रति किलो दूध, प्रेमानंद महाराज से लेकर PM मोदी तक दुलरा चुके; फ्लैट वाले क्यों दीवाने?
आंध्रप्रदेश की पुंगनूर गाय (Punganur Cow) का यूपी के सहारनपुर में पालन, जानिए खासियत और कीमत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 12:36 PM IST|
Updated : April 23, 2026 at 12:41 PM IST
Punganur Cow: आपने अक्सर सोशल मीडिया पर दो फीट की गाय के वीडियो वायरल होते देखे होंगे. कोई इस गाय को गोद में लेकर प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लेने पहुंच रहा है तो कोई वीडियो में इस गइया को दुलराता नजर आ रहा है. दो फीट की यह गाय लोगों के बीच विस्मय का कारण बनी है. इस गाय की शारीरिक बनावट से लेकर इसकी कीमत और इसकी खासियत को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं सामने आती रहती है. चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं यूपी के सहारनपुर के एक ऐसे शख्स से जो एक गोशालां के संचालक हैं और उन्होंने इस गाय को पालना शुरू किया है. उनका उद्देश्य इस गाय की ब्रीड को यूपी में भी बढ़ावा देना है. पेश है अनुराग नाथ शुक्ला के संपादन के साथ सहारनपुर से संवाददाता रोशन लाल सैनी की खास रिपोर्ट.
कौन कर रहा पुंगनूर गाय का पालन: जिले के एक पशु पक्षी प्रेमी ने अपने जुनून को एक नई पहचान दी है. जिले में रहने वाले राजेंद्र अटल आजकल "पुंगनूर" नस्ल की गाय पालना को लेकर चर्चा में है. ईटीवी की टीम ने उनसे इस गाय के पालन से लेकर हर पहलू को लेकर चर्चा की. उन्होंने इस गाय से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी.
नंदिनी रखा गाय का नाम: उन्होंने बताया कि गाय का नाम उन्होंने नंदिनी रखा है. उस गाय से उनका लगाव बेहद गहरा है. उनकी माने तो यह गाय बेहद संवेदनशील होती है. अपनी सुंदर बनावट के कारण इससे लोगों को बेहद लगाव हो जाता है. अक्सर नंदिनी उनके साथ खेलती है. उन्हें यह बेहद अच्छा लगता है. यह बच्चों के साथ जल्दी घुलमिल जाती है. इस वजह से यह गाय बच्चों में भी बेहद लोकप्रिय है.
फ्लैट में भी हो सकता पालन: उन्होंने बताया कि यह गाय इतनी छोटी है कि इसे आसानी से फ्लैट में भी पाला जाता सकता है. जबसे सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं तबसे इसकी डिमांड फ्लैटों में खूब हो रही है. यह आसानी से फ्लैट में रह सकती है. वहीं लोग भी गाय को पालकर पुण्य के भागीदार बनना चाहते हैं.
तिरुपति में शिवलिंग अभिषेक इसके दूध से होता: उनकी मानें तो इस गाय के दूध की पौराणिक मान्यता भी है. आंध्रे प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्राचीन शिवलिंग का अभिषेक इसके दूध से ही होता है. इसके अलावा संत प्रेमानंद महाराज भी इस गाय की तारीफ कर चुके हैं. शायद यही वजह है कि इस गाय को लेकर लोगों में लगाव बढ़ता ही जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि पुंगनूर गाय के पालन का खर्च एक विदेशी नस्ल के कुत्ते से भी कम होता है. शायद ही वजह है कि यह काफी डिमांड में है.
रोज पांच किलो चारा खाती: उनकी मानें तो यह गाय रोज करीब 5 किलो चारा खाती है. इसकी औसत ऊंचाई दो से 5 फीट तक होती है. यह गाय अधिकत सफेद, भूरे या हल्के भूरे में पाई जाती है. छोटे कद की वजह से इसका माथा बेहद चौड़ा होता है. आंखें चमकदार और सींग छोटे और अर्धचंद्राकार होते हैं जो देखने में काफी अच्छे लगते हैं. इसकी लंबी पूंछ जमीन को स्पर्श करती है. इसके कानों की बनावट बेहद ही सुदंर है. यह स्वभाव से इतनी सीधी होती है कि कोई भी इसे प्यार करे तो वह उससे दुलराने लगती है. शायह यही वजह है कि यह गाय बच्चों को बेहद पसंद आती है.
कितनी आयु होती है: इस गाय की औसत आयु 12 से 15 साल होती है. यह गाय दूध देना 8 वर्ष के बाद देती है. इस गाय की सामान्य गाय जैसी ही आयु होती है. इसके अलावा पालन भी सामान्य गाय की तरह ही करना होता है.
पीएम मोदी के साथ भी वीडियो वायरल हो चुका: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पीएम मोदी इस गाय को हरा चारा खिलाते नजर आ रहे थे. इस वीडियो भी काफी चर्चा में रहा था.
गोशाला में पुंगनूर समेत कई अन्य नस्ले भी: राजेंद्र बताते हैं कि उन्होंने अपनी गोशाला में कई बेसहारा गायों को सहारा दिया है. उनकी गोशाला में पुंगनूर, गिर, साहीवाल समेत कई अच्छी नस्ल की गायें भी हैं. वह गोशाला के जरिए अपनी गो सेवा जारी रखेंगे. इसके साथ ही वह पुंगनूर की नस्ल को बढ़ाना भी चाहते हैं ताकि लोगों को आसानी से कम कीमत पर यह गाय उपलब्ध हो सके. वह गो पालन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचान चाहते हैं.
दुनिया की सबसे छोटी गाय का दावा: अक्सर यह भी दावा सोशल मीडिया के जरिए किया जाता है कि यह दुनिया की सबसे छोटी गाय है. हालांकि इस दावें की आधिकारिक रूप से पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है. फिर भी इसे भारत की सबसे छोटी गाय के रूप में देखा जाता है.
भारत में उन्नत गो नस्ले कौन-कौन सी हैं: भारत में गाय की प्रमुख नस्लों में गिर, साहीवाल, थारपारकर, और हरियाणा सबसे लोकप्रिय और उन्नत देसी नस्लें हैं. ये गायें अधिक दूध देने और रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण पशु पालकों की पहली पसंद है. वहीं पुंगनूर गाय अब छोटी जगह में रहने वाले लोगों के बीच पसंद के रूप में सामने आ रही है.
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