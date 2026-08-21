ETV Bharat / state

प्रयागराज में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 4 मजदूरों की मौत, 20 से अधिक घायल

कांवड़ियों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौदा दिया. दो की मौत, 15 घायल हो गए.

ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 मजदूरों की मौत
ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 मजदूरों की मौत (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 3:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज/बरेली: नारीबारी चौकी क्षेत्र के सुरबल चंदेल के पास शुक्रवार सुबह करीब 10:15 बजे धान रोपाई के लिए जा रहे मजदूरों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई. हादसे में दो महिलाओं समेत एक 17 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक मजदूर घायल हो गए.

वहीं, बरेली में आज गंगाजल लेकर घर लौट रहे कांवड़ियों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने रौदा दिया. हादसे में दो कांवड़ियो की मौत हो गई, जबकि 15 घायल हो गए, मौके पर मौजूद लोगों ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है. सुचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्यवाई शुरू कर दी.

SHO सुशील कुमार दुबे के अनुसार, हर्रों गांव से करीब दो दर्जन मजदूर ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार होकर सुरबल गांव में धान की रोपाई करने जा रहे थे. जैसे ही ट्रैक्टर रिलायंस पेट्रोल पंप से आगे निकली, अचानक सामने से आई एक अनियंत्रित बाइक को बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर चालक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रैक्टर डिवाइडर पर चढ़ कर ट्रॉली समेत पलट गई.

घटना के बाद चीख-पुकार मच गई, मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल राहत-बचाव कार्य शुरू किया और सभी घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा, हालांकि, तीन की रास्ते में ही मौत हो गई. जिनमें दो महिलाएं और एक 17 वर्षीय किशोरी शामिल हैं. इनमें 3 मजदूरों की हालत अब भी नाजुक बनी हुई. अन्य 20 से 22 मजदूरों को सामान्य चोटें आई हैं.

सूचना मिलते ही नारीबारी चौकी पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर आगे की कार्यवाई शुरू कर दी.

ये भी पढ़ें: गोरखपुर में ट्रक और रोडवेज बस में टक्कर, बस ड्राइवर की मौत, बरेली में तीन कांवड़िए घायल

TAGGED:

PRAYAGRAJ 4 WORKERS DEAD
DEATH OF KANWARIYAS IN BAREILLY
ROAD ACCIDENT
ROAD ACCIDENT IN PRAYAGRAJ

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.