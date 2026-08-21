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प्रयागराज में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 4 मजदूरों की मौत, 20 से अधिक घायल

प्रयागराज/बरेली: नारीबारी चौकी क्षेत्र के सुरबल चंदेल के पास शुक्रवार सुबह करीब 10:15 बजे धान रोपाई के लिए जा रहे मजदूरों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई. हादसे में दो महिलाओं समेत एक 17 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक मजदूर घायल हो गए.

वहीं, बरेली में आज गंगाजल लेकर घर लौट रहे कांवड़ियों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने रौदा दिया. हादसे में दो कांवड़ियो की मौत हो गई, जबकि 15 घायल हो गए, मौके पर मौजूद लोगों ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है. सुचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्यवाई शुरू कर दी.

SHO सुशील कुमार दुबे के अनुसार, हर्रों गांव से करीब दो दर्जन मजदूर ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार होकर सुरबल गांव में धान की रोपाई करने जा रहे थे. जैसे ही ट्रैक्टर रिलायंस पेट्रोल पंप से आगे निकली, अचानक सामने से आई एक अनियंत्रित बाइक को बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर चालक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रैक्टर डिवाइडर पर चढ़ कर ट्रॉली समेत पलट गई.