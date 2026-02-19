ETV Bharat / state

मथुरा में भीषण सड़क हादसा; तेज रफ्तार कार नहर में गिरी, 4 की मौत

मथुरा: मगोर्रा थाना क्षेत्र से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है. जहां बुधवार की देर रात एक तेज रफ्तार कार नहर में गिर गई, जिसमें कार सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद शवों को नहर से बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार, मगोर्रा थाना क्षेत्र में बीती देर रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नगला देविया नहर में गिर गई, जिसमें कार सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और नहर से चारों शवों को बाहर निकलवाया.

बताया जा रहा है कि कार से राहुल (23), अमित (22), मोहित और एक अन्य दोस्त मथुरा से वापस राजस्थान के डींग लौट रहे थे. इस दौरान तेज रफ्तार कार देविया पहुंची तो वहां मोड़ होने के कारण नहर दिखाई नहीं दी, जिससे कार अचानक नहर में जा गिरी.