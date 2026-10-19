श्रीगंगानगर में पुलिस का बड़ा एक्शन, भारत-पाक सीमा पर 20 करोड़ की हेरोइन जब्त, पंजाब के 2 तस्कर पकड़े
श्रीगंगानगर में पुलिस ने पाकिस्तान से ड्रोन द्वारा भेजी 4 किलो हेरोइन जब्त कर पंजाब के दो तस्करों को दबोचा.
Published : October 19, 2026 at 10:11 AM IST
श्रीगंगानगर : भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे श्रीगंगानगर जिले में पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है. जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत रावला क्षेत्र में 365 हेड के पास पुलिस ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई करीब 4 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस बरामद खेप की अनुमानित कीमत करीब 20 करोड़ रुपये आंकी गई है. पुलिस ने सीमा पार से आई इस खेप को उठाने पहुंचे पंजाब के दो तस्करों को मौके से ही हिरासत में ले लिया है. इनमें से एक तस्कर पर पहले से 20 हजार रुपये का नकद इनाम घोषित था.
पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव का बयान : पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव ने बताया कि हेरोइन तस्करी के मामले में वांछित आरोपी का पुलिस पिछले दो महीने से लगातार पीछा कर रही थी. सूचना मिली थी कि आरोपी अपने एक अन्य साथी के साथ बॉर्डर क्षेत्र में आया हुआ है. इस सूचना पर श्रीगंगानगर की विशेष पुलिस टीम और रावला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की. कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से 4 किलो हेरोइन बरामद की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 20 करोड़ रुपए आंकी गई है. पकड़ा गया आरोपी पंजाब का रहने वाला है और पूर्व में 3 किलो हेरोइन तस्करी के मामले में वांछित था. आरोपी पर 20 हजार रुपए का इनाम घोषित था. आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर हेरोइन तस्करी के नेटवर्क, सीमा पार से खेप भेजने वालों और इसके आगे के संपर्कों के बारे में जानकारी जुटा रही है.
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सदर थाना पुलिस की टीम ने की कार्रवाई : इस सुनियोजित ऑपरेशन को अंजाम देने में सदर थाना सीआई सुभाष ढिल्लो की टीम ने मुख्य भूमिका निभाई. इसके साथ ही पुलिसकर्मी कैलाश जाखड़ और पूरी टीम की मुस्तैदी से सीमा पार से आए इस बड़े कंसाइनमेंट को तस्करों के हाथ से पहले ही बरामद कर लिया गया. पकड़े गए दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है कि उन्हें सीमा पार से ड्रॉप लोकेशन की जानकारी किस माध्यम से मिली थी और पंजाब में यह माल किसे सप्लाई किया जाना था.
ड्रोन से लगातार घुसपैठ, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क : रावला बॉर्डर पर ड्रोन की इस नई गतिविधि ने एक बार फिर सीमा सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है. कुछ दिन पहले ही इसी क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए खतरनाक विस्फोटक सामग्री गिराए जाने का मामला सामने आया था. अब उसी इलाके में 20 करोड़ रुपये की हेरोइन की ड्रॉपिंग होने से सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां बेहद सतर्क हो गई हैं.
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