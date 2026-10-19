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श्रीगंगानगर में पुलिस का बड़ा एक्शन, भारत-पाक सीमा पर 20 करोड़ की हेरोइन जब्त, पंजाब के 2 तस्कर पकड़े

पंजाब के 2 तस्कर डिटेन ( फोटो ईटीवी भारत श्रीगंगानगर )

श्रीगंगानगर : ​भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे श्रीगंगानगर जिले में पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है. जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत रावला क्षेत्र में 365 हेड के पास पुलिस ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई करीब 4 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस बरामद खेप की अनुमानित कीमत करीब 20 करोड़ रुपये आंकी गई है. पुलिस ने सीमा पार से आई इस खेप को उठाने पहुंचे पंजाब के दो तस्करों को मौके से ही हिरासत में ले लिया है. इनमें से एक तस्कर पर पहले से 20 हजार रुपये का नकद इनाम घोषित था.

पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव का बयान : पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव ने बताया कि हेरोइन तस्करी के मामले में वांछित आरोपी का पुलिस पिछले दो महीने से लगातार पीछा कर रही थी. सूचना मिली थी कि आरोपी अपने एक अन्य साथी के साथ बॉर्डर क्षेत्र में आया हुआ है. इस सूचना पर श्रीगंगानगर की विशेष पुलिस टीम और रावला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की. कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से 4 किलो हेरोइन बरामद की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 20 करोड़ रुपए आंकी गई है. पकड़ा गया आरोपी पंजाब का रहने वाला है और पूर्व में 3 किलो हेरोइन तस्करी के मामले में वांछित था. आरोपी पर 20 हजार रुपए का इनाम घोषित था. आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर हेरोइन तस्करी के नेटवर्क, सीमा पार से खेप भेजने वालों और इसके आगे के संपर्कों के बारे में जानकारी जुटा रही है.