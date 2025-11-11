ETV Bharat / state

हिमाचल में 4 IPS अधिकारियों का हुआ तबादला, जानें किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी?

हिमाचल में फिर से पुलिस विभाग में तबादले हुए हैं.

हिमाचल में 4 IPS अधिकारियों का हुआ तबादला
हिमाचल में 4 IPS अधिकारियों का हुआ तबादला (FILE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 4:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए हैं. इस बार हिमाचल सरकार ने चार आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. सरकार ने सिविल सर्विस बोर्ड की सिफारिशों पर इनकी ट्रांसफर की है. इसे लेकर मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने आदेश जारी कर दिए हैं.

साल 2011 बैच के आईपीएस अरविंद दिग्विजय नेगी को प्रमोशन के बाद डीआईजी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सीआईडी शिमला लगाया है. साल 2012 बैच के रोहित मालपानी को एसपी साइबर क्राइम शिमला नियुक्त किया है. साल 2014 बैच के डॉ. कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन को कमांडेंट थर्ड रिजर्व बटालियन, पंडोह मंडी और साल 2015 बैच के पदम चंद को कमांडेंट पहली जुंगा शिमला लगाया है.

गौरतलब है कि बीते दिनों सरकार ने 60 से अधिक पुलिस अधिकारियों के तबादले किए थे और अब एक बार फिर 4 पुलिस अधिकारियों के तबादला किया है. अरविंद दिग्विजय सिंह नेगी पहले भी चर्चा और रह चुके हैं. केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर थे, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में नारकोटिक्स में एसपी लगाया गया था. अब उन्हें डीआईजी बनाया गया है.

TAGGED:

HIMACHAL POLICE OFFICERS TRANSFER
HIMACHAL POLICE
HP 4 IPS OFFICERS TRANSFER
IPS OFFICERS TRANSFER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमाचल का व्यवस्था परिवर्तन, ब्यूरोक्रेसी की तीन टॉप कुर्सियां, तीनों के बॉस एडहॉक पर

क्यों लगती है रील देखने और बनाने की लत, कितनी खतरनाक है ये आदत?

हिमाचल में क्यों हो रहे पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसे, आखिर क्या गलती कर बैठते हैं सोलो पायलट्स?

ई-टैक्सी स्टार्टअप योजना के लिए कैसे करें अप्लाई? हर महीने होगी बंपर कमाई, जानें स्कीम से जुड़ी नियम व शर्तें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.