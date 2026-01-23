ETV Bharat / state

रेवाड़ी में गुलेल चोर गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार, सरगना मां समेत बेटा-बेटी गिरफ्तार, 10-10 हजार के इनामी थे मां-बेटा

रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी में कोसली CIA पुलिस ने एक अंतरराज्यीय चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में मां-बेटी व बेटे समेत एक अन्य शामिल हैं. आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा. गिरफ्तार आरोपी गुलेल गैंग के सदस्य हैं. सभी आरोपियों पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं. गैंग की सरगना काली और उसका बेटा विजय राजस्थान के हनुमानगढ़ में 10-10 हजार के इनामी हैं.

इनामी आरोपी मां-बेटा गिरफ्तार: मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी सुरेंद्र श्योराण ने मॉडल टाउन थाना में बताया कि "कोसली सीआईए ने इंस्पेक्टर योगेश की अगुवाई में गुलेल गैंग इंटर स्टेट चोर गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी महेंद्रगढ़ के पड़थल गांव के रहने वाले हैं. गैंग की सरगना काली उर्फ संतरा नके अलावा उसका बेटा, बेटी पिंकी और पड़ोसी अरूण शामिल हैं. मां-बेटा काली और विजय 10-10 हजार के इनामी है. गैंग की सरगना काली उर्फ संतरा और उसके साथी 24 मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं. हरियाणा और राजस्थान पुलिस को रेवाड़ी के 5, महेंद्रगढ़ की एक और राजस्थान की पांच वारदातों में तालश थी".

बच्चों संग मां की चोरी प्लानिंग: डीएसपी ने बताया कि "आरोपी हरियाणा और राजस्थआन में अब तक तीन दर्जन से ज्यादा चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं. आरोपियों के खिलाफ हिसार, भिवानी, झज्जर, दादरी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ समेत कई जिलों में केस दर्ज हैं. गैंग सरगना काली राजस्थान के निमराना में पिपली गांव में शादीशुदा थी. पिता की मौत के बाद पति को छोड़ अपनी पीहर पड़थल में आकर बस गई और लिव इ में अजीत के साथ बच्चों समेत रहने लगी. काली पड़तल गांव से ही परिवार व सदस्यों के साथ चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए गुलेलगैंग चला रही है".