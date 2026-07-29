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कांकेर के जंगल में मिले 4 टिफिन IED बम, मौके पर ब्लास्ट कर किया गया नष्ट

कांकेर के जंगल में मिले 4 टिफिन IED बम ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बम डिस्पोजल स्क्वॉड ने पूरी सतर्कता के साथ टिफिन IED बम किया नष्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांकेर. जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है. कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम खड़कागांव-नीलेगोंदी के जंगल-पहाड़ी इलाके में 4 टिफिन IED बम बरामद किए गए हैं. बीडीएस टीम ने सभी विस्फोटकों को मौके पर ही सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर नष्ट कर दिया, जिससे संभावित बड़ी घटना टल गई.

सर्चिंग में निकली टीम को मिले बम

पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने बताया कि बुधवार 29 जुलाई को थाना आमाबेड़ा एवं कांकेर सीमा से लगे खड़कागांव-नीलेगोंदी के जंगल में डीआरजी और बीडीएस की संयुक्त टीम सर्चिंग पर निकली थी. अभियान के दौरान टीम को जंगल में छिपाकर रखे गए 5 किलो का एक और 3-3 किलो के तीन वजनी टिफिन IED मिले. जिनमें कुल चार विस्फोटक बरामद हुए हैं.

कांकेर के खड़कागांव-नीलेगोंदी के जंगल में जंगल में डीआरजी और बीडीएस की संयुक्त कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मौके पर ही ब्लास्ट कर नष्ट किया

बरामद विस्फोटकों को बम डिस्पोजल स्क्वॉड ने पूरी सतर्कता के साथ मौके पर ही ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया. समय रहते कार्रवाई होने से सुरक्षा बलों और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई और नक्सलियों की एक बड़ी साजिश विफल हो गई.

इस संयुक्त अभियान में डीआरजी टीम का नेतृत्व सहायक उप निरीक्षक शैलेन्द्र भास्कर और बीडीएस टीम का नेतृत्व सहायक उप निरीक्षक गोवर्धन कोर्राम ने किया. कांकेर पुलिस ने बताया कि नक्सल प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त सर्चिंग अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके .