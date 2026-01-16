ETV Bharat / state

कार में काटीं 2 रातें, 20 किमी पैदल चले, शायद जिंदा नहीं बचते; आगरा लौटे चारों दोस्तों ने सुनाई आपबीती

6 जनवरी को लद्दाख घूमने निकले थे सभी, सेना और पुलिस ने 13 जनवरी की शाम खोज निकाला.

चारों दोस्त और उनकी कार.
चारों दोस्त और उनकी कार. (Photo Credit; Shivams family and Ladakh Police.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 7:43 AM IST

आगरा: 'जिधर देखो, बर्फ ही बर्फ थी. दूर-दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था. हम चारों दोस्त आपस में बातें करते. कार में जो भी खाने की चीजें थीं, वो खत्म हो गईं. एक तो ठंड परेशान कर रही थी, दूसरे कार का डीजल भी खत्म था. इससे कार का हीटर भी बंद हो गया. ऐसे में जाएं तो जाएं कहां? जब पुलिस पहुंची तो जिंदगी की आस जगी. नहीं तो ऐसा लग रहा था कि एक और रात कोई मदद नहीं मिली तो ठंड में जम जाएंगे.' ये कहना लद्दाख से आगरा लौटे चार दोस्तों शिवम चौधरी, शुधांशु फौजदार, जयवीर चौधरी और यश मित्तल का. तीन रातें और दो दिन बर्फ में फंसे होने का खौफ अब भी मन में है. आगरा लौटने पर शिवम के घर केक काटकर जश्न मनाया गया.

बता दें कि, आगरा में सदर थाना क्षेत्र स्थित मधु नगर निवासी शिवम चौधरी, शुधांशु फौजदार, जयवीर चौधरी और यश मित्तल दोस्त हैं. चारों आगरा से लद्दाख घूमने 6 जनवरी 2026 को निकले. गुलमर्ग, सोनमर्ग होकर पैंगोंग झील पहुंच गए. नौ जनवरी की शाम लगभग 5:30 बजे चारों दोस्तों ने वीडियो कॉल कर अपने-अपने परिजन को वहां का नजारा दिखाया. इसके बाद खराब मौसम में नेटवर्क चला गया. 9जनवरी को चारों दोस्तों का परिजनों से संपर्क टूट गया.

लेह में 4 दोस्तों की खोज.
लेह में 4 दोस्तों की खोज. (Photo Credit; Ladakh Police)

12 जनवरी की सुबह लेह पहुंचे परिजन: मधु नगर निवासी दौलतराम चौधरी ने बताया कि बेटा शिवम और उसके तीनों दोस्त घर आ गए हैं. सभी खुश हैं. लेह पुलिस और सेना की मदद से चारों सुरक्षित मिले हैं. जब बेटे शिवम से संपर्क टूटा तो परिवार सदमे में आ गया था. तत्काल आगरा से परिजनों के साथ 11 जनवरी की शाम चार बजे दिल्ली के लिए रवाना हो गए. इससे पहले चारों के लापता होने को लेकर लेह पुलिस और सेना से मदद की गुहार लगाई थी. बताया कि 11 जनवरी की रात अपने दोस्त वासुदेव फौजदार, जयपाल सिंह, अनिल, रवि पंडित के साथ दिल्ली में रुका. दिल्ली से 12 जनवरी की सुबह आठ बजे लेह की फ्लाइट मिली. 12 जनवरी की सुबह साढे़ नौ बजे लेह पहुंचे. वहां पर लेह पुलिस और सेना के अधिकारियों से मिले.

2 रातें कार में काटीं, 15-20 किमी पैदल चले: शिवम ने बताया कि दोस्तों के साथ तीन रातें और दो दिन जिस तरह से काटे, उन्हें कभी नहीं भूल सकता. चारों दोस्तों ने परिजन और आगरा पुलिस को बताया कि वह कार से जा रहे थे, तब आगे रास्ता बंद था. कार भी रोड से नीचे उतर गई. गनीमत रही कि कार पलटी नहीं. सर्दी बहुत अधिक थी और बर्फ भी गिर रही थी. ऐसे में हमने दो रातें कार के अंदर ही हीटर चलाकर काटीं. इससे कार का डीजल खत्म हो गया. मोबाइल में नेटवर्क नहीं था. कार में जो बिस्कुट और चिप्स थे, उन्हें खाकर भूख मिटाई. बातें करके समय काट रहे थे. ठंड हाड़ कंपा रही थी. प्यास लगी तो कार में मौजूद सिलेंडर से बर्फ गर्म की और उसे पीकर प्यास बुझाई. गैस भी जम गई. इसके बाद हम मदद की तलाश में लगभग 15-20 किलोमीटर पैदल चले और एक झोपड़ी में शरण ली. शुधांशु फौजदार ने बताया कि जैसे-जैसे समय बीत रहा था. जब कोई नहीं दिखता तो सभी की उम्मीदें और हौसला टूट रहा था. जब पुलिस आई तो जिंदगी की आस जगी. 13 जनवरी की शाम चारों को खोज निकाला गया.

चारों दोस्तों के परिजन.
चारों दोस्तों के परिजन. (Photo Credit; Shivams family)

पहले दिन पुलिस और सेना रही थी खाली हाथ: दौलत राम चौधरी ने बताया कि जब बेटा शिवम और उसके दोस्तों से मिले तो घबराए हुए थे. बेटा शिवम और उसके दोस्तों ने कहा कि यदि एक रात और पुलिस हम तक नहीं पहुंचती तो वह जिंदा नहीं मिलते. चारों दोस्त जिस जगह पर मिले, वहां के हालात बेहद खतरनाक थे. कार एक खाई में उतरी मिली. लेह पुलिस और सेना ने दो दिन सर्च अभियान चलाया. पहले दिन तो लेह पुलिस और सेना खाली हाथ लौट गई थी. मगर, दूसरे दिन सैटेलाइट से कार की लोकेशन से खोज निकाली. कार लेह से 125 किलोमीटर दूर मनाली मार्ग के पास पांग में थी.

पत्थर पर लिखकर मांगी मदद : शिवम और अन्य दोस्तों ने बताया कि जब मदद की उम्मीद कहीं से नहीं दिख रही थी तो कार से निकल कर बाहर आए. कार वहीं छोड़कर पैदल ही सड़क पर चल निकले. रास्ते में सड़क पर पत्थर उठाकर बीच में रखकर उस पर ‘हेल्प मी’ लिखा. वहां पर काफी देर तक रुके. मगर, कोई मदद नहीं मिली. इस पर पैदल चलकर एक झोपड़ी मिलने पर उसमें ही एक रात काटी. अब तो उन तीन रात और दिन के बारे में कोई पूछता है तो घबराहट होती है.

