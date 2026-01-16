ETV Bharat / state

कार में काटीं 2 रातें, 20 किमी पैदल चले, शायद जिंदा नहीं बचते; आगरा लौटे चारों दोस्तों ने सुनाई आपबीती

चारों दोस्त और उनकी कार. ( Photo Credit; Shivams family and Ladakh Police. )

आगरा: 'जिधर देखो, बर्फ ही बर्फ थी. दूर-दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था. हम चारों दोस्त आपस में बातें करते. कार में जो भी खाने की चीजें थीं, वो खत्म हो गईं. एक तो ठंड परेशान कर रही थी, दूसरे कार का डीजल भी खत्म था. इससे कार का हीटर भी बंद हो गया. ऐसे में जाएं तो जाएं कहां? जब पुलिस पहुंची तो जिंदगी की आस जगी. नहीं तो ऐसा लग रहा था कि एक और रात कोई मदद नहीं मिली तो ठंड में जम जाएंगे.' ये कहना लद्दाख से आगरा लौटे चार दोस्तों शिवम चौधरी, शुधांशु फौजदार, जयवीर चौधरी और यश मित्तल का. तीन रातें और दो दिन बर्फ में फंसे होने का खौफ अब भी मन में है. आगरा लौटने पर शिवम के घर केक काटकर जश्न मनाया गया. बता दें कि, आगरा में सदर थाना क्षेत्र स्थित मधु नगर निवासी शिवम चौधरी, शुधांशु फौजदार, जयवीर चौधरी और यश मित्तल दोस्त हैं. चारों आगरा से लद्दाख घूमने 6 जनवरी 2026 को निकले. गुलमर्ग, सोनमर्ग होकर पैंगोंग झील पहुंच गए. नौ जनवरी की शाम लगभग 5:30 बजे चारों दोस्तों ने वीडियो कॉल कर अपने-अपने परिजन को वहां का नजारा दिखाया. इसके बाद खराब मौसम में नेटवर्क चला गया. 9जनवरी को चारों दोस्तों का परिजनों से संपर्क टूट गया. लेह में 4 दोस्तों की खोज. (Photo Credit; Ladakh Police) 12 जनवरी की सुबह लेह पहुंचे परिजन: मधु नगर निवासी दौलतराम चौधरी ने बताया कि बेटा शिवम और उसके तीनों दोस्त घर आ गए हैं. सभी खुश हैं. लेह पुलिस और सेना की मदद से चारों सुरक्षित मिले हैं. जब बेटे शिवम से संपर्क टूटा तो परिवार सदमे में आ गया था. तत्काल आगरा से परिजनों के साथ 11 जनवरी की शाम चार बजे दिल्ली के लिए रवाना हो गए. इससे पहले चारों के लापता होने को लेकर लेह पुलिस और सेना से मदद की गुहार लगाई थी. बताया कि 11 जनवरी की रात अपने दोस्त वासुदेव फौजदार, जयपाल सिंह, अनिल, रवि पंडित के साथ दिल्ली में रुका. दिल्ली से 12 जनवरी की सुबह आठ बजे लेह की फ्लाइट मिली. 12 जनवरी की सुबह साढे़ नौ बजे लेह पहुंचे. वहां पर लेह पुलिस और सेना के अधिकारियों से मिले.