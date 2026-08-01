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दिल्ली पुलिस के नाम पर फर्जी छापा, गुरुग्राम में 4 ठग गिरफ्तार

गुरुग्रामः स्थानीय पुलिस ने दिल्ली पुलिस की विशेष टीम का अधिकारी बनकर फ्लैट में फर्जी रेड डालने, लोगों को बंधक बनाकर 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से दिल्ली पुलिस के तीन फर्जी पहचान-पत्र भी बरामद किए गए हैं, जबकि गिरोह का एक अन्य सदस्य अभी फरार है.

गेट-टुगेदर पार्टी के दौरान फ्लैट में घुसे थे ठगः पुलिस के अनुसार, 29 और 30 जुलाई की रात सेक्टर-86 स्थित अंसल हाइट्स सोसायटी में झगड़े की सूचना मिलने पर खेड़की दौला थाना पुलिस मौके पर पहुंची. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह अपने साथियों के साथ फ्लैट में गेट-टुगेदर पार्टी कर रहा था. इसी दौरान एक महिला अपने पांच अन्य साथियों के साथ फ्लैट में जबरन घुस गई. सभी ने खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताते हुए रेड करने की बात कही और शिकायतकर्ता और उसके साथियों को बंधक बनाकर मारपीट की. आरोपियों ने केस दर्ज कराने की धमकी देते हुए 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगी.

लोकेशन भेजने से खुली साजिश, मौके पर पकड़े गए आरोपीः आरोपियों ने शिकायतकर्ता के साथी सागर को रुपये लाने के बहाने अपने साथ भेज दिया, जबकि अन्य लोगों को फ्लैट में बंधक बनाए रखा. रास्ते में सागर को आरोपियों पर शक हुआ तो उसने अपने साथियों को अपनी लोकेशन भेज दी. इसके बाद अन्य साथी मौके पर पहुंचे और चार आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. वहीं, गिरोह का सरगना बताया जा रहा आरोपी ऋषि मौके से फरार होने में सफल रहा. शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.