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दिल्ली पुलिस के नाम पर फर्जी छापा, गुरुग्राम में 4 ठग गिरफ्तार

29 और 30 जुलाई की रात गेट टूगेदर पार्टी में दिल्ली पुलिस की फर्जी टीम बनकर फ्लैट में रेड मारने के 4 आरोपी गिरफ्तार.

4 fraudsters arrested in Gurugram
दिल्ली पुलिस के नाम पर फर्जी छापा मारकर ठगने के मामले में महिला सहित 4 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 1, 2026 at 1:06 PM IST

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Updated : August 1, 2026 at 3:16 PM IST

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गुरुग्रामः स्थानीय पुलिस ने दिल्ली पुलिस की विशेष टीम का अधिकारी बनकर फ्लैट में फर्जी रेड डालने, लोगों को बंधक बनाकर 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से दिल्ली पुलिस के तीन फर्जी पहचान-पत्र भी बरामद किए गए हैं, जबकि गिरोह का एक अन्य सदस्य अभी फरार है.

गेट-टुगेदर पार्टी के दौरान फ्लैट में घुसे थे ठगः पुलिस के अनुसार, 29 और 30 जुलाई की रात सेक्टर-86 स्थित अंसल हाइट्स सोसायटी में झगड़े की सूचना मिलने पर खेड़की दौला थाना पुलिस मौके पर पहुंची. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह अपने साथियों के साथ फ्लैट में गेट-टुगेदर पार्टी कर रहा था. इसी दौरान एक महिला अपने पांच अन्य साथियों के साथ फ्लैट में जबरन घुस गई. सभी ने खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताते हुए रेड करने की बात कही और शिकायतकर्ता और उसके साथियों को बंधक बनाकर मारपीट की. आरोपियों ने केस दर्ज कराने की धमकी देते हुए 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगी.

लोकेशन भेजने से खुली साजिश, मौके पर पकड़े गए आरोपीः आरोपियों ने शिकायतकर्ता के साथी सागर को रुपये लाने के बहाने अपने साथ भेज दिया, जबकि अन्य लोगों को फ्लैट में बंधक बनाए रखा. रास्ते में सागर को आरोपियों पर शक हुआ तो उसने अपने साथियों को अपनी लोकेशन भेज दी. इसके बाद अन्य साथी मौके पर पहुंचे और चार आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. वहीं, गिरोह का सरगना बताया जा रहा आरोपी ऋषि मौके से फरार होने में सफल रहा. शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

फर्जी आईडी के सहारे रची थी रंगदारी की साजिशः पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि फरार आरोपी ऋषि ने उन्हें शिकायतकर्ता के संपन्न परिवार से होने और अक्सर दोस्तों के साथ पार्टी करने की जानकारी दी थी. इसके बाद सभी ने दिल्ली पुलिस की विशेष टीम बनकर फ्लैट में रेड करने, डराने-धमकाने और 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगने की योजना बनाई. महिला आरोपी ने फ्लैट की घंटी बजाकर दरवाजा खुलवाया, जिसके बाद सभी अंदर घुस गए. तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दिल्ली पुलिस के तीन फर्जी पहचान-पत्र बरामद किए, जिन्हें ऋषि ने ही उपलब्ध कराया था.

तीन आरोपी पुलिस रिमांड पर, फरार साथी की तलाश जारीः गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सतविंद्र, टीनू, नवीन और स्नेहा उर्फ सना के रूप में हुई है. पुलिस ने सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां महिला आरोपी स्नेहा उर्फ सना को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि तीनों पुरुष आरोपियों को चार दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है. गुरुग्राम पुलिस फरार आरोपी ऋषि की तलाश के साथ-साथ फर्जी पहचान-पत्र तैयार करने वालों और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है.

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Last Updated : August 1, 2026 at 3:16 PM IST

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