सिरमौर में चिट्टे की बड़ी खेप बरामद, उत्तराखंड का आरोपी गिरफ्तार, मां-बेटी भी चढ़ी पुलिस के हत्थे

सिरमौर पुलिस चिट्टा तस्करी के आरोप में एक ही दिन में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है.

Sirmaur Chitta case
चिट्टा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार आरोपी (Sirmaur Police)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 9:38 AM IST

Updated : November 13, 2025 at 1:03 PM IST

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में पांवटा साहिब की डिटेक्शन सेल की टीम ने चिट्टे की बड़ी खेप सहित उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. बुधवार देर रात करीब साढ़े 10 बजे पुलिस ने इस मामले की जानकारी मीडिया के साथ साझा की. वहीं, दो अन्य चिट्टा तस्करी मामलों में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. जिन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा.

पांवटा साहिब के डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर ने बताया कि डिटेक्शन सेल की टीम ने रमेश (उम्र 23 साल) निवासी देहरादून, उत्तराखंड के कब्जे से राजकीय कन्या विद्यालय के पास 58.4 ग्राम चिट्टा बरामद किया है. साथ ही इस मामले में पिकअप (नंबर UK07CB- 4851) को भी कब्जे में लिया है. अब पुलिस इस मामले में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को खंगालेगी. यानी आरोपी चिट्टे की ये खेप कहां से लेकर आया था और इसे कहां सप्लाई किया जाना था. इसका खुलासा आरोपी से पूछताछ के बाद ही होगा.

"चिट्टे के आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. जिसे वीरवार को अदालत में पेश किया जाएगा. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है." - मानवेंद्र ठाकुर, डीएसपी, पांवटा साहिब

Sirmaur Chitta case
चिट्टा तस्कर मां-बेटी गिरफ्तार (Sirmaur Police)

यहां मां-बेटी कर रहे थे चिट्टा तस्करी का धंधा

जिला सिरमौर में पुलिस ने काफी समय से चिट्टा तस्करी के धंधे में संलिप्त एक महिला और उसकी बेटी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है. आरोपी मां-बेटी के कब्जे से हजारों रुपये की नकदी भी बरामद हुई है. एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि मामला पुलिस थाना माजरा से जुड़ा है. इस मामले में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दो महिला चिट्टा तस्कर शहीदा बेगम, निवासी पांवटा साहिब और उसकी बेटी हसीन फातिमा, हरियाणा की रहने वाली है. ये दोनों काफी समय से गांव भगवानपुर में चिट्टा/स्मैक बेचने का धंधा कर रही है. इस पर पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तलाशी के दौरान दोनों महिलाओं हसीन फातिमा और शहीदा बेगम के कब्जे से 14.19 ग्राम चिट्टा/स्मैक मादक पदार्थ एवं करंसी नोट कुल 8500 रुपये बरामद किए है. दोनों आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ पुलिस थाना माजरा में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है.

Sirmaur Chitta case
7.25 ग्राम चिट्टा सहित एक आरोपी गिरफ्तार (Sirmaur Police)

7.25 ग्राम चिट्टा सहित एक गिरफ्तार

एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि एक अन्य मामले में जिला पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक चिट्टा तस्कर शाहरुख निवासी पांवटा साहिब भी काफी समय से चिट्टा/स्मैक बेचने का धंधा कर रहा है. इस पर पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तलाशी के दौरान शाहरुख के रिहायशी मकान में दबिश देकर उसके कब्जे से 7.25 ग्राम मादक पदार्थ चिट्टा/स्मैक बरामद किया. आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना माजरा में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

"दोनों मामलों के तीनों आरोपियों को वीरवार को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. जहां से उनको पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि यह पता किया जा सके कि यह तस्कर चिट्टा/स्मैक कहां से लेकर आते थे और जिले में किन-किन लोगों को बेचते थे. नशे के खिलाफ सिरमौर पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई भविष्य में भी लगातार जारी रहेगी." - एनएस नेगी, एसपी सिरमौर

