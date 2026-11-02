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यूपी से एमपी आ रही नकली मिठाई, बस से सतना लाया गया 4.5 क्विंटल मीठा जहर, पुलिस व खाद्य विभाग ने पकड़ा

बस में भरा था मीठा जहर ( Etv Bharat )

सतना : दीपावली आते ही मिठाई की डिमांड बढ़ जाती है. ऐसे में बाहर से जानलेवा खोवा और खाद्य सामग्री आने लगती है. इसी बीच सतना की खाद्य सुरक्षा टीम ने देर रात बस स्टैंड में दबिश दी, जहां एक यात्री बस के अंदर से भारी मात्रा में अवैध खोवा मिल्क केक, मोतीचूर लड्डू की बूंदी पकड़ में आई गई. लगभग 450 किलो ये मीठा जहर कानपुर से सतना लाया गया था. इस संबंध में तीन लोगों के नाम के बिल भी मिले हैं, जिन्हें पार्टी बनाकर कार्रवाई की जा रही है.

मामले की जानकारी देते खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Etv Bharat) बस में भरा था मीठा जहर खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र दुबे के मुताबिक, '' कानपुर से सतना आने वाली बस सर्विस क्रमांक MP07-ZV-3777 में मिल्क केक जैसा आर्टिकल पकड़ा गया है. खाद्य सुरक्षा टीम ने जब बस में रखी बोरियों को खुलवाया तो देखा कि उसमें खोवे की मिठाई और मिल्क केक भरा हुआ था, जो खोवे से नहीं बल्कि अन्य मिलावटी चीजों से बना हुआ था. इसके साथ ही दो अन्य बोरियों में मोतीचूर के लड्डू बनाने वाली बूंदी भी पाई गई है. बस के चालक परिचालक से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने सामग्री से संबंधित दस्तावेज व बिल को खाद्य टीम को सौंप दिया, जिसमें यह पाया गया कि कानपुर से किसी गोपाल डेरी के नाम से यह सामग्री सतना लाई जा रही है.''