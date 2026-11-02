यूपी से एमपी आ रही नकली मिठाई, बस से सतना लाया गया 4.5 क्विंटल मीठा जहर, पुलिस व खाद्य विभाग ने पकड़ा
दीपावली के पहले भारी मात्रा में पकड़ा गया खोवा और मिल्क केक, मोतीचूर लड्डू की बूंदी. दीपावली की मिठाई खरीदते वक्त रखें सावधानी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 9:15 AM IST|
Updated : November 2, 2026 at 10:04 AM IST
सतना : दीपावली आते ही मिठाई की डिमांड बढ़ जाती है. ऐसे में बाहर से जानलेवा खोवा और खाद्य सामग्री आने लगती है. इसी बीच सतना की खाद्य सुरक्षा टीम ने देर रात बस स्टैंड में दबिश दी, जहां एक यात्री बस के अंदर से भारी मात्रा में अवैध खोवा मिल्क केक, मोतीचूर लड्डू की बूंदी पकड़ में आई गई. लगभग 450 किलो ये मीठा जहर कानपुर से सतना लाया गया था. इस संबंध में तीन लोगों के नाम के बिल भी मिले हैं, जिन्हें पार्टी बनाकर कार्रवाई की जा रही है.
बस में भरा था मीठा जहर
खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र दुबे के मुताबिक, '' कानपुर से सतना आने वाली बस सर्विस क्रमांक MP07-ZV-3777 में मिल्क केक जैसा आर्टिकल पकड़ा गया है. खाद्य सुरक्षा टीम ने जब बस में रखी बोरियों को खुलवाया तो देखा कि उसमें खोवे की मिठाई और मिल्क केक भरा हुआ था, जो खोवे से नहीं बल्कि अन्य मिलावटी चीजों से बना हुआ था. इसके साथ ही दो अन्य बोरियों में मोतीचूर के लड्डू बनाने वाली बूंदी भी पाई गई है. बस के चालक परिचालक से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने सामग्री से संबंधित दस्तावेज व बिल को खाद्य टीम को सौंप दिया, जिसमें यह पाया गया कि कानपुर से किसी गोपाल डेरी के नाम से यह सामग्री सतना लाई जा रही है.''
यूपी से एमपी आ रही नकली मिठाई
पुलिस व खाद्य विभाग को सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में फर्जी तरीके से अवैध खोवा और मिल्क केक भेजा जा रहा है, जो की सीधे तौर पर लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है. बड़ी बात यह है कि मिल्क केक में सूजी और पाम ऑयल पाया गया है, जो करीब 100 से 150 रुपए किलो की कीमत कानपुर से सतना लाया जाता है. और विंध्य क्षेत्र में आकर यह सामग्री बाजार में दुकानदारों द्वारा ₹400 में बाजार में बेची जाती है. लेकिन इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट इंक्लूड नहीं है. ऐसे में कहीं ना कहीं यह मिल्क केक लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है.
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दीपावली की मिठाई खरीदते वक्त रखें सावधानी
वहीं, दूसरी ओर फर्जी तरीके से बनाए गए खोवे की मिठाई भी पैकेट के रूप में गोपाल डेरी के टैग लगाकर बाजारों में दुकानदार कम दाम में खरीद कर उसे दुगने रेट में बेचते हैं. अगर आप बाजार में खोवे से बनी मिठाइयां, मिल्क केक एवं मोतीचूर के लड्डू खरीद रहे हैं तो सावधानी बहुत जरूरी है. अक्सर दीपावली, रक्षाबंधन जैसे बड़े त्यौहार में यह खाद्य सामग्रियां बाजार में आने लगती है. इसलिए लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है.