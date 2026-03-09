ETV Bharat / state

गोरखपुर में 600 करोड़ रुपये से बनेगा 4.50 किलोमीटर लंबा ओवर ब्रिज, जाम से मिलेगी मुक्ति

वन विभाग 63 एकड़ भूमि देगा: पुल निर्माण में वन विभाग की जो जमीन जा रही है, उसके बदले NHAI को वन विभाग को 63 एकड़ भूमि भी उपलब्ध करानी होगी. इस पुल के निर्माण की मांग यहां की औद्योगिक इकाइयों के मालिकों द्वारा लंबे समय से की जा रही थी. भारी वाहनों के दबाव के कारण यहां अक्सर सड़क जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित होता था. क्षेत्र की इस बड़ी आवश्यकता को देखते हुए अब पुल निर्माण का रास्ता साफ हो गया है.

रफ्तार को गति देने के प्रयास में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को यह कदम उठाना पड़ रहा है. इसके लिए प्राधिकरण वन विभाग को 97 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा.

गोरखपुर: लखनऊ फोरलेन मार्ग पर सहजनवा औद्योगिक क्षेत्र में जाम की समस्या के समाधान के लिए करीब 4.50 किलोमीटर लंबा पुल बनाया जाना है. इस पुल के निर्माण में 1000 पेड़ों की बलि चढ़ेगी, जिससे पहले से ही प्रदूषण की मार झेल रहे इस क्षेत्र को नई मुसीबत झेलनी पड़ सकती है.

गडकरी ने दिया सहजनवा को तोहफा: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्थानीय विधायक प्रदीप शुक्ला के प्रस्ताव पर इस परियोजना को स्वीकृति दी है. यह पुल मौजूदा जीरो पॉइंट ओवर ब्रिज से कालेसर के बीच बनाया जाएगा. इस पर करीब 600 करोड़ रुपये खर्च होंगे. राष्ट्रीय राजमार्ग के परियोजना प्रबंधक ललित पाल के अनुसार, पेड़ों और विद्युत पोलों को हटाने के साथ ही निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ किया जाएगा. अधिग्रहित की जाने वाली भूमि वन विभाग की संरक्षित श्रेणी में आती है.

इंडस्ट्रियल एरिया में जाम से मुक्ति मिलेगी. (Photo Credit: ETV Bharat)

वन विभाग को मिलेगी नई जमीन: NHAI द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली 63 एकड़ भूमि पर नए सिरे से पौधारोपण किया जाएगा ताकि कटे हुए पेड़ों की भरपाई हो सके. पिछले सात वर्षों के आंकड़ों के अनुसार, गोरखपुर में विकास परियोजनाओं के कारण करीब 4000 पेड़ पहले ही काटे जा चुके हैं. नए प्रोजेक्ट के लिए सहजनवा और खजनी तहसील में 63 एकड़ भूमि की तलाश पूरी कर ली गई है. प्रभागीय वन अधिकारी विकास यादव ने कहा कि विकास के लिए पेड़ों की कटान जरूरी है, लेकिन इसकी पूरी भरपाई की जाएगी.

ओवर-ब्रिज बनाने के लिए 1000 पेड़ काटे जाएंगे. (Photo Credit: ETV Bharat)

विशेषज्ञों की राय में पेड़ ज़रूरी: मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गोविंद पांडेय का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र में 400 से अधिक इकाइयां कार्यरत हैं, जिनसे होने वाले प्रदूषण के लिए पेड़ बेहद जरूरी हैं. हालांकि, जाम की समस्या से निजात के लिए पुल भी अनिवार्य है, इसलिए समीपवर्ती क्षेत्रों में सघन पौधारोपण करना होगा. चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों का मानना है कि निर्माण के दौरान कट बंद होने से व्यापार प्रभावित हो रहा है. लेकिन भविष्य के विकास के लिए यह एक आवश्यक कदम है.

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण. (Photo Credit: ETV Bharat)

कम होंगी दुर्घटनाएं: विधायक प्रदीप शुक्ला ने कहा कि यह मार्ग पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाला प्रमुख रास्ता है. यहां दिन-रात वाहनों का भारी दबाव रहता है. सहजनवा थाने के पास वाला कट काफी खतरनाक हो गया था और वहां कई सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी थीं. पुल का निर्माण होने से न केवल दुर्घटनाएं रुकेंगी, बल्कि लोगों की यात्रा सुगम होगी और विकास को नई गति मिलेगी. कट बंद होने से हो रही असुविधा के बावजूद, क्षेत्र की जनता और व्यापारी इस बड़े बदलाव का स्वागत कर रहे हैं.

