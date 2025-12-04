ETV Bharat / state

ड्यूटी से अनुपस्थित रहना पड़ा भारी, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाणा और IGMC के 4 डॉक्टर गंवा बैठे नौकरी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही बरतने पर चार डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है. ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाणा के 3 और आईजीएमसी के 1 डॉक्टर की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं. इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं. इस कार्रवाई से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.

ड्यूटी से अनुपस्थित रहना इन डॉक्टरों पर पड़ा भारी

आदेश के अनुसार, इन सभी डॉक्टरों की सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 19 के तहत जिस तिथि से वह बिना अनुमति के सरकारी कर्तव्य से अनुपस्थित रहे, उनकी समाप्त की गई है. इसके अलावा इन अधिकारियों को राज्य में उक्त पद पर फिर से कार्यभार ग्रहण करने या फिर से नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा.