ड्यूटी से अनुपस्थित रहना पड़ा भारी, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाणा और IGMC के 4 डॉक्टर गंवा बैठे नौकरी

ड्यूटी से नदारद रहने पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाणा के 3 और IGMC के 1 डॉक्टर पर गिरी गाज.

Doctors Terminated in Himachal
शिमला में 4 डाॅक्टराें की सेवा समाप्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 11:25 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही बरतने पर चार डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है. ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाणा के 3 और आईजीएमसी के 1 डॉक्टर की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं. इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं. इस कार्रवाई से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.

ड्यूटी से अनुपस्थित रहना इन डॉक्टरों पर पड़ा भारी

आदेश के अनुसार, इन सभी डॉक्टरों की सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 19 के तहत जिस तिथि से वह बिना अनुमति के सरकारी कर्तव्य से अनुपस्थित रहे, उनकी समाप्त की गई है. इसके अलावा इन अधिकारियों को राज्य में उक्त पद पर फिर से कार्यभार ग्रहण करने या फिर से नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा.

Doctors Terminated in Himachal
ड्यूटी से नदारद रहने पर डाॅक्टराें की सेवाएं समाप्त (Order Copy)
Doctors Terminated in Himachal
ड्यूटी से नदारद रहने पर डाॅक्टराें की सेवाएं समाप्त (Order Copy)

इन डॉक्टरों पर गिरी गाज

स्वास्थ्य सचिव के द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिन डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त की गई हैं, उनमें आईजीएमसी शिमला के पीडियाट्रिक्स विभाग में सेवारत रहे असिस्टेंट प्रोफेसर डाॅ. नवीन कुमार, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाणा के प्लास्टिक सजरी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डाॅ. तुषार पटियाल, एआईएमएसएस चमियाणा के सीटीवीएस विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डाॅ. विकास कुमार और चमियाणा सुपर स्पेशलिटी में कार्डियोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डाॅ. कुणाल महाजन शामिल हैं.

Doctors Terminated in Himachal
ड्यूटी से नदारद रहने पर डाॅक्टराें की सेवाएं समाप्त (Order Copy)
Doctors Terminated in Himachal
ड्यूटी से नदारद रहने पर डाॅक्टराें की सेवाएं समाप्त (Order Copy)

