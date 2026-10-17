ETV Bharat / state

बिहार में नवरात्रि पर बड़ा हादसा, नहाने के दौरान डूबने से 4 की मौत

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

भोजपुर: बिहार के भोजपुर से दर्दनाक खबर सामने आ रही है. यहां नवरात्रि के मौके पर एक बड़ा हादसा हो गया है. जिले के संदेश थाना क्षेत्र के तीर्थकौल गांव के पास सोन नदी में नहाने के दौरान चार किशोरों की डूबने से मौत हो गई है.

नहाते-नहाते गहरे पानी में गए बच्चे

बताया जा रहा है कि शनिवार को हादसा तब हुआ जब कुछ बच्चे नहाने के लिए नदी की ओर गए थे, नहाते-नहाते वे गहरे पानी में चले गए. पानी इतना गहरा था कि बच्चे डूबने लगे. तभी उन्हें बचाने के लिए एक अन्य युवक भी नदी में कूदा लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी भी मौत हो गई.