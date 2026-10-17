बिहार में नवरात्रि पर बड़ा हादसा, नहाने के दौरान डूबने से 4 की मौत
भोजपुर के संदेश थाना क्षेत्र के तीर्थकौल गांव के पास सोन नदी में नहाने के दौरान चार किशोरों की डूबने से मौत. रिपोर्ट-आलोक कुमार भारती
Published : October 17, 2026 at 3:40 PM IST
भोजपुर: बिहार के भोजपुर से दर्दनाक खबर सामने आ रही है. यहां नवरात्रि के मौके पर एक बड़ा हादसा हो गया है. जिले के संदेश थाना क्षेत्र के तीर्थकौल गांव के पास सोन नदी में नहाने के दौरान चार किशोरों की डूबने से मौत हो गई है.
नहाते-नहाते गहरे पानी में गए बच्चे
बताया जा रहा है कि शनिवार को हादसा तब हुआ जब कुछ बच्चे नहाने के लिए नदी की ओर गए थे, नहाते-नहाते वे गहरे पानी में चले गए. पानी इतना गहरा था कि बच्चे डूबने लगे. तभी उन्हें बचाने के लिए एक अन्य युवक भी नदी में कूदा लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी भी मौत हो गई.
गांव में पसरा मातम
घटना के बाद शोर सुनकर कुछ ग्रामीणों ने पुलिस को हादसे की जानकारी दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद शवों को बरामद किया. वहीं हादसे के बाद से गांव में मातम पसर गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
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