दो साल में 4 करोड़ सिम कनेक्शन बंद, चोरी के मोबाइल बरामद करने में शिमला उत्तरी भारत में 5वें नंबर पर
सोलन में टेलीकॉम सिक्योरिटी संबंधी मामलों पर नॉर्थ इंडिया में सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई.
Published : November 6, 2025 at 7:08 PM IST
शिमला: साइबर ठगी और मोबाइल चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार चिंतित है. साइबर अपराधों पर शिकंजा कसने के अभियान में देश भर में दो साल में चार करोड़ संदिग्ध मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए हैं. चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट में से छह लाख सेट बरामद किए गए हैं. देश में इस समय दूरसंचार सेवाओं का प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 122 करोड़ हो गई है. ये तथ्य सोलन जिला के क्यारीघाट में टेलीकॉम सिक्योरिटी संबंधी मामलों के सालाना नॉर्थ इंडिया सम्मेलन में सामने आए हैं. साथ ही इस सम्मेलन में प्रतिभागी राज्यों की पुलिस ने दूरसंचार विभाग की मदद से चोरी हुए मोबाइल सेट बरामद करने के मामलों को भी डिस्कस किया.
देश में चोरी हुए मोबाइल सेट बरामद करने के मामले में जिला शिमला पांचवें स्थान पर है. जेएंडके का श्रीनगर जिला इस मामले में टॉप पर रहा है. सम्मेलन में नॉर्थ इंडिया के राज्यों के सौ से अधिक अफसर शामिल हुए. समय के इस दौर में हर हाथ में मोबाइल है. टेलीकॉम सेवाओं के व्यापक विस्तार के साथ ही इससे जुड़े साइबर अपराध, आर्थिक धोखाधड़ी आदि के केस भी उसी अनुपात में बढ़ गए हैं. देश में अवैध दूरसंचार नेटवर्क पर शिकंजा कसने के उपायों पर सोलन जिला के क्यारीघाट में चर्चा हुई. केंद्र सरकार के दूरसंचार सचिव और डिजिटल संचार आयोग के चेयरमैन डॉ. नीरज मित्तल ने भी इस आयोजन में शिरकत की.
दूरसंचार साधनों का दुरुपयोग अब दुनियाभर में बनी समस्या
डॉ. मित्तल ने कहा कि 'साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी और दूरसंचार साधनों का दुरुपयोग अब पूरी दुनिया की समस्या बन गई है. दूरसंचार विभाग के हिमाचल प्रदेश लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) की तरफ से सशक्त संचार, अभिनव सुरक्षा विषय पर आयोजित सुरक्षा संबंधी मामलों के सालाना सम्मेलन में इन विषयों पर चर्चा की गई. टेलीकॉम विभाग ने साइबर अपराधों और दूरसंचार संबंधी दिक्कतों से निपटने के लिए प्रयास किए हैं. संचार साथी से लेकर वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम सूचकांक और सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर जैसी पहल से अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिली है.'
ये रही खास बातें
केंद्र सरकार की तरफ से किए जा रहे उपायों पर चर्चा करते हुए दूरसंचार सचिव ने बताया कि 'सुरक्षित दूरसंचार सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने पर फोकस किया गया है. सम्मेलन में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और यूपी के अधिकारियों के साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों के अफसर शामिल हुए. साथ ही रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक जैसे प्रमुख वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के अलावा एयरटेल, जियो, वोडाफोन एवं बीएसएनएल जैसे आदि कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे.'
मोबाइल चोरी की बरामदगी में श्रीनगर पहले स्थान पर
सम्मेलन में मुख्य तौर पर अवैध दूरसंचार नेटवर्क की रोकथाम के साथ वित्तीय धोखाधड़ी, साइबर ठगी, मोबाइल फोन चोरी की घटनाओं को रोकने और डिजिटल अरेस्ट सहित डाटा एवं संचार सुरक्षा पर चर्चा की गई. सम्मेलन में बताया गया कि देश में दूरसंचार सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 122 करोड़ हो गई है. आयोजन में शामिल हुए राज्यों में दूरसंचार विभाग के सहयोग से चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों के पुलिस अधीक्षकों को प्रमाण पत्र दिए गए. जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले ने चोरी के मोबाइल बरामद करने में पहला स्थान पाया. यूपी के आजमगढ़ को दूसरा और हरियाणा के गुरूग्राम को तीसरा स्थान मिला है. हिमाचल प्रदेश का शिमला जिला पांचवें स्थान पर रहा.
