दो साल में 4 करोड़ सिम कनेक्शन बंद, चोरी के मोबाइल बरामद करने में शिमला उत्तरी भारत में 5वें नंबर पर

शिमला: साइबर ठगी और मोबाइल चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार चिंतित है. साइबर अपराधों पर शिकंजा कसने के अभियान में देश भर में दो साल में चार करोड़ संदिग्ध मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए हैं. चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट में से छह लाख सेट बरामद किए गए हैं. देश में इस समय दूरसंचार सेवाओं का प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 122 करोड़ हो गई है. ये तथ्य सोलन जिला के क्यारीघाट में टेलीकॉम सिक्योरिटी संबंधी मामलों के सालाना नॉर्थ इंडिया सम्मेलन में सामने आए हैं. साथ ही इस सम्मेलन में प्रतिभागी राज्यों की पुलिस ने दूरसंचार विभाग की मदद से चोरी हुए मोबाइल सेट बरामद करने के मामलों को भी डिस्कस किया.

देश में चोरी हुए मोबाइल सेट बरामद करने के मामले में जिला शिमला पांचवें स्थान पर है. जेएंडके का श्रीनगर जिला इस मामले में टॉप पर रहा है. सम्मेलन में नॉर्थ इंडिया के राज्यों के सौ से अधिक अफसर शामिल हुए. समय के इस दौर में हर हाथ में मोबाइल है. टेलीकॉम सेवाओं के व्यापक विस्तार के साथ ही इससे जुड़े साइबर अपराध, आर्थिक धोखाधड़ी आदि के केस भी उसी अनुपात में बढ़ गए हैं. देश में अवैध दूरसंचार नेटवर्क पर शिकंजा कसने के उपायों पर सोलन जिला के क्यारीघाट में चर्चा हुई. केंद्र सरकार के दूरसंचार सचिव और डिजिटल संचार आयोग के चेयरमैन डॉ. नीरज मित्तल ने भी इस आयोजन में शिरकत की.

दूरसंचार साधनों का दुरुपयोग अब दुनियाभर में बनी समस्या

डॉ. मित्तल ने कहा कि 'साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी और दूरसंचार साधनों का दुरुपयोग अब पूरी दुनिया की समस्या बन गई है. दूरसंचार विभाग के हिमाचल प्रदेश लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) की तरफ से सशक्त संचार, अभिनव सुरक्षा विषय पर आयोजित सुरक्षा संबंधी मामलों के सालाना सम्मेलन में इन विषयों पर चर्चा की गई. टेलीकॉम विभाग ने साइबर अपराधों और दूरसंचार संबंधी दिक्कतों से निपटने के लिए प्रयास किए हैं. संचार साथी से लेकर वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम सूचकांक और सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर जैसी पहल से अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिली है.'