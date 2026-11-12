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कानपुर सेंट्रल पर चौरीचौरा एक्सप्रेस के 4 कोच डिरेल: बड़ा रेल हादसा टला

कानपुर सेंट्रल पर चौरीचौरा एक्सप्रेस के 4 कोच डिरेल. ( ईटीवी भारत )

कानपुर: कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर बुधवार शाम महज दो मिनट का फासला सैकड़ों यात्रियों के लिए जीवनदान बन गया. शाम 5:03 बजे प्लेटफार्म नंबर सात से रवाना हुई चौरीचौरा एक्सप्रेस (15003) अभी बमुश्किल 200 मीटर ही आगे बढ़ी थी कि तेज झटके के साथ उसके चार एसी कोच (बी-4, बी-5, बी-6 और बी-7) पटरी से उतर गए. इन चारों बोगियों में 298 यात्री सवार थे.

गनीमत रही कि ट्रेन अभी रफ्तार नहीं पकड़ पाई थी, वरना यह घटना पुखरायां और साबरमती एक्सप्रेस जैसे बड़े रेल हादसों की फेहरिस्त में एक और काला अध्याय जोड़ सकती थी.

कानपुर सेंट्रल पर चौरीचौरा एक्सप्रेस के 4 कोच डिरेल. (ईटीवी भारत)

प्रभावित चारों कोचों में अनवरगंज से 107 और सेंट्रल से 191 यात्री सवार हुए थे. यात्रियों के गुस्से को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने रात 9 बजे गोरखपुर के लिए 10 बोगियों की एक अलग स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया, तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली.

यात्रियों के लिए चली 10 बोगियों की स्पेशल ट्रेन, रिफंड और अल्पाहार की व्यवस्था

वहीं, इस हादसे का असर दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर भी साफ दिखा, जिसके चलते नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस (22416) को भरथना स्टेशन पर 30 मिनट तक रोकना पड़ा और करीब एक दर्जन से अधिक ट्रेनें लेट हुईं.

कानपुर सेंट्रल पर चौरीचौरा एक्सप्रेस के 4 कोच डिरेल. (ईटीवी भारत)

हादसे के बाद स्टेशन परिसर में अफरातफरी मच गई. अपनी सीट और आगे के सफर को लेकर चिंतित यात्रियों ने प्लेटफार्म पर जमकर हंगामा किया. डिप्टी सीटीएम आकांशु गोविल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकलवाया और समझाकर शांत कराया. करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बेपटरी हुए चारों डिब्बों को ट्रेन से अलग किया गया और रात 7:59 बजे मुख्य ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया.

3 घंटे तक स्टेशन पर अफरातफरी और हंगामा, वंदे भारत सहित कई ट्रेनें थमीं

कानपुर सेंट्रल पर चौरीचौरा एक्सप्रेस के 4 कोच डिरेल. (ईटीवी भारत)

इस स्पेशल ट्रेन में क्षतिग्रस्त बोगियों के यात्रियों के साथ स्लीपर और सामान्य कोच भी जोड़े गए. उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि, यात्रियों के लिए अल्पाहार का इंतजाम किया गया है, साथ ही जिन एसी यात्रियों को स्लीपर में सफर करना पड़ा है, उन्हें किराए की अंतर राशि वापस की जाएगी.

कानपुर सेंट्रल पर चौरीचौरा एक्सप्रेस के 4 कोच डिरेल. (ईटीवी भारत)

उच्चस्तरीय जांच के आदेश, 3 दिन में मांगी गई रिपोर्ट

हादसे की गंभीरता को देखते हुए प्रयागराज से भी वरिष्ठ अधिकारी कानपुर पहुंचे. सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि, फिलहाल ट्रेन के बेपटरी होने के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है. घटना की तह तक जाने के लिए विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों की एक संयुक्त जांच टीम गठित कर दी गई है, जो अगले दो से तीन दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी.

कानपुर सेंट्रल पर चौरीचौरा एक्सप्रेस के 4 कोच डिरेल. (ईटीवी भारत)

सीपीआरओ ने बताया कि, रेलवे ने इस हादसे में प्रभावित यात्रियों को राहत देने के लिए रिफंड की व्यवस्था की है. जिन यात्रियों ने एसी का टिकट लिया था, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के तहत स्लीपर कोच में सफर किया, उन्हें दोनों श्रेणियों के किराये का अंतर वापस किया जाएगा. वहीं, हादसे के बाद जिन यात्रियों ने विशेष ट्रेन से सफर नहीं किया, उन्हें टिकट का 100 प्रतिशत रिफंड देने की बात कही गई है.

कानपुर सेंट्रल पर चौरीचौरा एक्सप्रेस के 4 कोच डिरेल. (ईटीवी भारत)

कानपुर रेल परिक्षेत्र में पहले भी दहला चुके हैं बड़े हादसे

कानपुर के आसपास का रेल ट्रैक पहले भी कई बड़ी दुर्घटनाओं का गवाह रहा है. 20 नवंबर 2016 को पुखरायां में हुए भीषण रेल हादसे में 150 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, जबकि उसी साल 28 दिसंबर को रूरा में हुए हादसे में 61 यात्री घायल हुए थे.

हाल के वर्षों की बात करें तो 17 अगस्त 2024 को साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे बेपटरी हुए थे और 8 सितंबर 2024 को कालिंदी एक्सप्रेस ट्रैक पर रखे सिलेंडर से टकराई थी. ऐसे में बुधवार को 11 नवंबर 2026 को चौरीचौरा एक्सप्रेस का पटरी से उतरना एक बार फिर रेल सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर गया है.