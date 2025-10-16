ETV Bharat / state

घर से स्कूल पढ़ने गए तीन स्कूलों के 4 बच्चे लापता, 24 घंटे बाद भी नहीं ढूंढ पाई पुलिस

घटना के बाद पुलिस महकमें में मचा हड़कंप, बच्चों का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला.

मिर्जापुर में चार स्कूली बच्चे लापता
मिर्जापुर में चार स्कूली बच्चे लापता (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 12:09 PM IST

3 Min Read
मिर्जापुर: जिले में मंगलवार को एक ही थाना क्षेत्र के तीन अलग-अलग विद्यालयों के चार बच्चे लापता हो गए. सभी अपने घर से विद्यालयों के लिए निकले थे. घटना की जानकारी मलते ही पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया. मामले में 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन बच्चों का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया. लापता बच्चों में दो सगे भाई बहन हैं. परिजनों ने थाने में तहरीर देखकर बच्चों को बरामद करने की गुहार लगाई है. परिजन बच्चों के अपहरण के आशंका के साथ ही किसी अनहोनी के डर से सहमे हुए हैं. पुलिस ने बताया है कि बच्चे चचेरे मामा के संपर्क में है. इंस्टाग्राम पर बच्चों से बात हुई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.


पुलिस के मुताबिक, अदलहाट थाना क्षेत्र के सोनई गांव के अभिजित पुत्र सुभाष (13) अपनी मां व पिता के साथ रहता है जो चुनार थाना क्षेत्र के पचेवरा का मूल निवासी है. सुभाष केवल पत्ती बैजनाथ इंटर कॉलेज परसबंधा में 8वीं का छात्र है. अर्पिता (16) अभिजीत की बहन आदर्श बाल विद्यालय सिकिया में 10वीं की छात्रा है. वहीं अनुराग पुत्र मनोज कुमार (12) ग्राम बड़भुइली निवासी जो में बरीजीवनपुर अपने मौसी के यहां रहकर प्रताप मेमोरियल बरीजीवनपुर के 7वीं का छात्र है और दिव्या साहनी (15) पुत्री संजय साहनी जमुहार वर्तमान में नरायनपुर स्थित अपने नाना के यहां रहकर आदर्श बाल विद्यालय सिकिया में 10वीं की छात्रा है. सभी विद्यार्थी अपने घरों से स्कूल के लिए निकले थे, मगर विद्यालय नहीं पहुंचे. शिक्षकों ने परिजनों को जानकारी दी, तो बच्चों के लापता की जानकारी हुई.



अभिजीत व अर्पिता की मां संगीता पटेल ने बताया कि अभिजीत पैदल व अर्पिता साइकिल से मंगलवार को सुबह स्कूल के लिए घर से निकले थे. विद्यालय में चल रहे परीक्षा में अनुपस्थित रहने के चलते केवलपत्ती बैजनाथ इंटर कॉलेज परसबंधा से फोन आने पर बच्चे के गायब होने की जानकारी मिली. चारों बच्चो में से दिव्या साहनी के पास मोबाइल है. जिसका स्वीच ऑफ बता रहा है.

दिव्या साहनी की मां अनिता देवी ने बताया, बुधवार को 10:15 बजे इंस्ट्राग्राम से ऑन लाइन कॉल कर दिव्या ने बोली कि 2000 हजार रुपये मुझे भेज दीजिए मैं मुसीबत में हूं. उसके बाद से दिव्या से मेरी कोई बात नहीं हुई. थाना अदालहाट पहुंचकर पुलिस को पूरी जानकारी दे दी.

अदलहाट थाना प्रभारी अजय कुमार सेठ ने बताया कि बच्चे चचेरे मामा गुंजन साहनी के संपर्क हैं. बच्चों से इंस्टाग्राम पर बात हुई है. बच्चों के लोकेशन मानिकपुर रेलवे ट्रैक के पास मिला था. उन्होंने महानगरी ट्रेन से यात्रा किए जाने की आशंका लग रहा है. जल्द चारों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा.

