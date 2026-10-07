वृंदावन के गुरुकुल में पढ़ने वाले चार छात्रों की मौत; टैंक साफ करते समय हुआ हादसा
गुरुकुल संचालक फरार, एक छात्र की हालत गंभीर, अस्पताल में चल रहा इलाज.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 7:02 AM IST
मथुरा: वृंदावन में मंगलवार शाम गुरुकुल संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाले चार छात्रों की मौत हो गई. गुरुकुल के परिसर मैं बने टैंक की सफाई करने के लिए छात्रों को उतारा गया था. एक छात्र जब वापस नहीं आया तो चार छात्रों को टैंक के अंदर भेजा गया. जहरीली गैस होने से चार छात्रों की मौत हो गई, जबकि एक छात्र की हालत गंभीर है. वहीं, मौके से गुरुकुल संचालक फरार हो गया है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया है.
टैंक में सफाई दौरान हुआ हादसा: दरअसल, संस्कृत गुरुकुलम परिसर में बने टैंक जो की 18 फीट गहरा था. अचानक बदबू आने की सूचना पर सबसे पहले एक छात्र को टैंक के अंदर उतारा गया. उसके बाद चार छात्र देखने के लिए उतरे तो कोई भी छात्र वापस नहीं आया. इसके बाद परिसर के लोगों ने टैंक के अंदर फैंस छात्रों को बाहर निकाला, जिसमें चार छात्र की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है. मृतक की पहचान मोनू कटारे 20 वर्षीय, देवांश 17 वर्षीय, विशु 18 वर्षीय और आर्य 18 वर्षीय के रूप में हुई है. एक छात्र रुद्राक्ष की हालत गंभीर है. उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है.
दोषी पर होगी कार्रवाई: हादसे को लेकर जिला प्रशासन ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि वृंदावन गुरुकुलम संस्था के अंदर एक वॉटर टैंक बना हुआ है. उसके अंदर बदबू आ रही थी. सबसे पहले उसमें एक छात्र को उतारा गया था. छात्र वापस नहीं आया तो उसके बाद चार छात्रों को टैंक के अंदर उतारा गया था, जिसमें चार छात्रों की मौत हो गई, जबकि एक छात्र की हालत गंभीर है. उसका उपचार चल रहा है. पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जाएगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.