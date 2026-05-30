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नागौर की बासनी पुलिया के पास भीषण सड़क हादसा: ट्रक और ऑल्टो की टक्कर में कार सवार 4 लोगों की मौत

बासनी पुलिया के पास दोनों वाहनों के बीच सीधी भिड़ंत के तुरंत बाद कार और ट्रक में आग सुलग उठी.

Car completely damaged in accident
दुर्घटना में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई कार (ETV Bharat Nagaur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 30, 2026 at 6:20 PM IST

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नागौर: रिंग रोड पर बासनी पुलिया के पास शनिवार को कार और ट्रक की टक्कर में कार सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. बेकाबू ट्रक और ऑल्टो कार की आमने-सामने की टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे में कार सवार दो महिलाओं, एक पुरुष और एक बच्चे की मौत हो गई. मृतकों की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन उनके जोधपुर के होने की आशंका जताई जा रही है.

​पहचान के प्रयास जारी: सदर थाना SHO सुरेश कंस्वा ने बताया कि हादसे में कार सवार चारों लोगों की मौत हो चुकी है. सभी के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है. मृतकों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, हुलिए और नंबरों के आधार पर उनके जोधपुर निवासी होने की संभावना है. पुलिस परिजनों का पता लगाने का प्रयास कर रही है. जानकारी के अनुसार, बासनी पुलिया के पास दोनों वाहनों के बीच सीधी भिड़ंत होते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई. टक्कर के तुरंत बाद कार और ट्रक दोनों में आग सुलग उठी. आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. सूचना पर सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची.

हादसे के तुरंत बाद दोनों वाहनों ने पकड़ी आग (ETV Bharat Nagaur)

पढ़ें: सिरोही में भीषण सड़क हादसा: रेवदर में ट्रेलर ने बाइक को रौंदा, 3 लोगों की दर्दनाक मौत

अस्पताल ले जाते और इलाज के दौरान तोड़ा दम: स्थानीय लोगों ने मशक्कत कर कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और जेएलएन अस्पताल पहुंचाया. कार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि एक घायल ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया. गंभीर रूप से घायल एक बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन उसने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

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CAR AND TRUCK COLLIDED IN NAGAUR
4 CAR RIDER DIED IN ROAD ACCIDENT
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ACCIDENT AT BASNI FLYOVER OF NAGAUR
ROAD ACCIDENT IN NAGAUR

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