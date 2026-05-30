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नागौर की बासनी पुलिया के पास भीषण सड़क हादसा: ट्रक और ऑल्टो की टक्कर में कार सवार 4 लोगों की मौत

नागौर: रिंग रोड पर बासनी पुलिया के पास शनिवार को कार और ट्रक की टक्कर में कार सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. बेकाबू ट्रक और ऑल्टो कार की आमने-सामने की टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे में कार सवार दो महिलाओं, एक पुरुष और एक बच्चे की मौत हो गई. मृतकों की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन उनके जोधपुर के होने की आशंका जताई जा रही है.

​पहचान के प्रयास जारी: सदर थाना SHO सुरेश कंस्वा ने बताया कि हादसे में कार सवार चारों लोगों की मौत हो चुकी है. सभी के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है. मृतकों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, हुलिए और नंबरों के आधार पर उनके जोधपुर निवासी होने की संभावना है. पुलिस परिजनों का पता लगाने का प्रयास कर रही है. जानकारी के अनुसार, बासनी पुलिया के पास दोनों वाहनों के बीच सीधी भिड़ंत होते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई. टक्कर के तुरंत बाद कार और ट्रक दोनों में आग सुलग उठी. आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. सूचना पर सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची.