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गार्नेट माफिया से अवैध वसूली के आरोप में 4 गिरफ्तार, प्रोबेशनर आईपीएस की भूमिका की भी जांच शुरू

भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है.

Kotri Police Station
पुलिस थाना कोटड़ी (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 5, 2026 at 7:02 PM IST

3 Min Read
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भीलवाड़ा: जिले के कोटडी क्षेत्र में स्थित अवैध गार्नेट कारोबारी से अवैध वसूली का मामला सामने आया है. रविवार सुबह कोटडी थाना पुलिस ने चार अवैध वसूली करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में प्रोबेशनर आईपीएस अधिकारी माधव उपाध्याय की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है. एसपी धर्मेंद्र सिंह में माधव उपाध्याय के खिलाफ जांच बैठा दी है. हालांकि माधव उपाध्याय ने आरोपों को निराधार बताया है.

अवैध वसूली के आरोप में 4 पकड़े: वहीं कोटडी थाना प्रभारी महावीर प्रसाद मीणा ने कहा कि 4 अप्रैल को कोटडी थाने में ही तैनात कांस्टेबल अर्जुन राम व अन्य कांस्टेबल साथियों ने अपने-अपने बीट क्षेत्र में गार्नेट पर काम करने वाले उद्यमियों को डरा धमका कर प्रति मशीन 30-30 हजार रुपए अवैध वसूली करने की जानकारी सामने आई है. जिस पर हमने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की. इस दौरान सामने आया कि अवैध वसूली करने वाले चारों युवक गार्नेट व्यवसाईयों को कहते हैं कि आप किसी प्रकार की चिंता मत करो. हमारे को पैसे दो और फिर आप गार्नेट का काम जारी रखो. हमने इस मामले में अजय पांचाल, नंद सिंह, नारायण गुर्जर और कालू गुर्जर को गिरफ्तार किया है.

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प्रोबेशनर आईपीएस बोले, आरोप निराधार: इस मामले में प्रोबेशनर आईपीएस अधिकारी माधव उपाध्याय ने कहा कि अजय पांचाल मुझे जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा के साथ भीलवाड़ा एसपी के चेंबर में मिला था. उसके बाद अजय पांचाल हमेशा हमें गोपनीय सूचना देता था. उस आधार पर हमने कई कार्रवाई भी की है. मेरे भीलवाड़ा जिले में पदस्थापन के बाद कोटडी क्षेत्र में अवैध गार्नेट पर सबसे ज्यादा करवाई मैंने की है. अजय पांचाल पर गार्नेट व्यवसाईयों को धमका कर पैसा वसूल करने के आरोप लगे हैं. पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है. हमारा पैसा वसूली से कोई लेना-देना नहीं है. मैंने तो सिर्फ मुखबिर के हिसाब से जो सूचना देता था, उस पर कारवाई जरूर की.

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विधायक बोले, मैंने ही की थी शिकायत: वहीं जहाजपुर से भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा कि अजय पांचाल भीलवाड़ा शहर का रहने वाला भाजपा का कार्यकर्ता है. पैसे वसूली के आरोप लगे, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है. मुझे मेरे विधानसभा क्षेत्र में गार्नेट व्यवसाईयों से अवैध वसूली की शिकायत भाजपा कार्यकर्ताओं से मिली. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रोबेशनर आईपीएस माधव उपाध्याय की टीम यहां कारवाई के नाम पर अवैध वसूली कर रही है. जिस पर मैनें माधव उपाध्याय के खिलाफ भीलवाड़ा एसपी को शिकायत कर कार्रवाई की मांग की. मेरी शिकायत पर ही पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार किया है. वहीं विधायक ने कहा कि आईपीएस माधव उपाध्याय खुद पर लगे आरोपों से बचने के लिए मेरा नाम ले रहा है, जो गलत है.

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वहीं इस मामले में भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि हमने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. इस मामले में चार युवकों को गिरफ्तार किया है. जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किसकी संलिप्तता है और किसकी नहीं. अभी इस मामले में जांच से पहले कुछ कहना उचित नहीं है.

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