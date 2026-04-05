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गार्नेट माफिया से अवैध वसूली के आरोप में 4 गिरफ्तार, प्रोबेशनर आईपीएस की भूमिका की भी जांच शुरू

भीलवाड़ा: जिले के कोटडी क्षेत्र में स्थित अवैध गार्नेट कारोबारी से अवैध वसूली का मामला सामने आया है. रविवार सुबह कोटडी थाना पुलिस ने चार अवैध वसूली करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में प्रोबेशनर आईपीएस अधिकारी माधव उपाध्याय की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है. एसपी धर्मेंद्र सिंह में माधव उपाध्याय के खिलाफ जांच बैठा दी है. हालांकि माधव उपाध्याय ने आरोपों को निराधार बताया है.

अवैध वसूली के आरोप में 4 पकड़े: वहीं कोटडी थाना प्रभारी महावीर प्रसाद मीणा ने कहा कि 4 अप्रैल को कोटडी थाने में ही तैनात कांस्टेबल अर्जुन राम व अन्य कांस्टेबल साथियों ने अपने-अपने बीट क्षेत्र में गार्नेट पर काम करने वाले उद्यमियों को डरा धमका कर प्रति मशीन 30-30 हजार रुपए अवैध वसूली करने की जानकारी सामने आई है. जिस पर हमने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की. इस दौरान सामने आया कि अवैध वसूली करने वाले चारों युवक गार्नेट व्यवसाईयों को कहते हैं कि आप किसी प्रकार की चिंता मत करो. हमारे को पैसे दो और फिर आप गार्नेट का काम जारी रखो. हमने इस मामले में अजय पांचाल, नंद सिंह, नारायण गुर्जर और कालू गुर्जर को गिरफ्तार किया है.

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प्रोबेशनर आईपीएस बोले, आरोप निराधार: इस मामले में प्रोबेशनर आईपीएस अधिकारी माधव उपाध्याय ने कहा कि अजय पांचाल मुझे जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा के साथ भीलवाड़ा एसपी के चेंबर में मिला था. उसके बाद अजय पांचाल हमेशा हमें गोपनीय सूचना देता था. उस आधार पर हमने कई कार्रवाई भी की है. मेरे भीलवाड़ा जिले में पदस्थापन के बाद कोटडी क्षेत्र में अवैध गार्नेट पर सबसे ज्यादा करवाई मैंने की है. अजय पांचाल पर गार्नेट व्यवसाईयों को धमका कर पैसा वसूल करने के आरोप लगे हैं. पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है. हमारा पैसा वसूली से कोई लेना-देना नहीं है. मैंने तो सिर्फ मुखबिर के हिसाब से जो सूचना देता था, उस पर कारवाई जरूर की.