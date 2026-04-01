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'धार्मिक न्यास बोर्ड में रजिस्टर नहीं मां शीतला मंदिर..' नालंदा में भगदड़ से 9 मौतों पर ताबड़तोड़ एक्शन

भीड़ नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम नहीं : घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है. स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों ने मंदिर प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है. लोगों का कहना है कि इतनी भारी भीड़ के बावजूद सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे.

9 लोगों की भगदड़ में हुई थी मौत : अनुमान के मुताबिक, मंदिर परिसर में करीब 20 से 25 हजार लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी. लेकिन भीड़ नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के चलते, संकरे रास्ते और अव्यवस्थित प्रवेश-निकास व्यवस्था के कारण अचानक भगदड़ मच गई. मरने वालों में 8 महिलाएं और एक पुरुष हैं जिनकी पहचान नहीं हो सकी है.

शीतला मंदिर के 4 पुजारी गिरफ्तार : गिरफ्तार पुजारियों में अनुज कुमार पांडे, अवधेश कुमार मिश्रा, विवेकानंद पांडे, और निरंजन कुमार पांडे शामिल हैं. अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है. यह हादसा उस समय हुआ जब चैत्र माह के अंतिम मंगलवार के अवसर पर मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे.

नालंदा : बिहार के नालंदा में मंगलवार की सुबह मां शीतला मंदिर में हुई भगदड़ में 9 लोगों की जान चली गई. इस मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मघड़ा स्थित मां शीतला मंदिर के 4 पुजारियों को गिरफ्तार किया गया है. जबकि 20 नामजद और 20 अज्ञात के किलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है.

'मां शीतला मंदिर न्यास बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं' : इसी बीच, बुधवार को बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर रनवीर नंदन मंदिर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने पूजा-अर्चना के बाद बताया कि यह मंदिर धार्मिक न्यास बोर्ड में पंजीकृत नहीं है, फिर भी ऐसे मंदिरों की व्यवस्था और निगरानी की नैतिक जिम्मेदारी बोर्ड की होती है.

"हम लोग एक न्यास बनाकर इस मंदिर को भी धार्मिक न्यास बोर्ड से पंजीकृत कराएंगे. जो समिति बनेगी इसका देखरेख करेगी. जितने भी यहां पर पंडा-पुजारी हैं वो भी निर्बाध गति से पूजा-पाठ करेंगे. विचार कर रहे हैं कि यहां पर एक प्रबंधन समिति बन जाए ताकि सारे कार्य सुचारू रूप से चल सके."-रणवीर नंदन, बिहार न्यास बोर्ड समिति के अध्यक्ष

धार्मिक न्यास बोर्ड की चेतावनी : इस मंदिर से करीब 400 पांडा परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है. ऐसे में सभी संबंधित लोगों को संगठित होकर व्यवस्था सुधारने की दिशा में काम करना चाहिए. उन्होंने पांडा कमेटी से अपील की कि वे हर महीने बैठक कर भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के उपायों पर विचार करें. साथ ही उन्होंने कमेटी को छह महीने का समय दिया है, ताकि वे अपनी व्यवस्थाओं में ठोस सुधार ला सकें.

''जब मंदिर में भीड़ आ रही है तो कैसे भीड़ का मैनेजमेंट करें, किस प्रकार से मंदिर में और सुविधाएं दें..पानी का इंतजाम करें, यानी कुछ जो प्रारंभिक कार्य हैं उसके लिए विभाग बनाकर कि कौन मंदिर में पूजा-पाठ करेगा. कौन मंदिर परिसर में सुरक्षा का जिम्मा देखेगा. पीने के पानी की व्यवस्था किसकी रहेगी. इस तरह से काम करने पर भविष्य में इस तरह के हादसे की पुनरावृत्ति नहीं होगी.'' - रणवीर नंदन, बिहार न्यास बोर्ड समिति के अध्यक्ष

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