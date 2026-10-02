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धागा मिल से 50 लाख के मशीन पार्ट्स चोरी मामले में 4 गिरफ्तार, मिल में ही काम करते थे आरोपी

पुलिस के अनुसार गिरोह में शामिल आरोपियों ने बंद मिल की स्थिति और मशीनों की जानकारी का फायदा उठा वारदात को अंजाम दिया.

Accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2026 at 7:04 PM IST

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झालावाड़: जिले की झालरापाटन पुलिस ने बंद पड़ी श्रीवल्लभ पित्ती धागा मिल से लाखों रुपए के मशीन पार्ट्स चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपी पहले वल्लभ पित्ती धागा मिल में कार्य कर चुके हैं. पुलिस ने बरामद पार्ट्स की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई है. पुलिस ने धागा मिल में लगे सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजरों की मिलीभगत होने की भी आशंका जताई है. इसको लेकर पुलिस फिलहाल मामले में अनुसंधान कर रही है.

मशीन पार्ट्स लगातार हो रहे थे चोरी : जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि फरियादी मुकेश वर्मा ने झालरापाटन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने लंबे समय से बंद धागा मिल में मशीनों के महत्वपूर्ण पार्ट्स लगातार चोरी होने पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद मीणा के नेतृत्व में विशेष टीम गठन किया गया. पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू की. एसपी ने बताया कि जांच के दौरान धागा मिल से जुड़े रूट पर सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई.

पढ़ें: लाखों के कॉपर वायर और नगदी चोरी, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद

चोरी के पार्ट्स खरीदने–बेचने वाला भी गिरफ्तार : अजमेर के जेतपुरा निवासी टेमू सिंह को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया. वहीं मिल में इलेक्ट्रिशियन का काम कर चुके अनिल दुबे, मुकेश व्यास और चोरी के पार्ट्स खरीदकर उन्हें आगे बेचने वाले भीमराज को भी गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किए गए मशीन पार्ट्स अहमदाबाद से बरामद किए गए. अमित कुमार ने बताया कि गिरोह में शामिल आरोपियों ने बंद मिल की स्थिति और मशीनों की जानकारी का फायदा उठा वारदात को अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस चोरी में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों की संभावित मिलीभगत की भी गहनता से जांच कर रही है.

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YARN MILL THEFT IN JHALAWAR
4 ARRESTED FOR THEFT IN MILL
STOLEN MACHINE PARTS RECOVERED
पार्ट्स चोरी मामले में 4 गिरफ्तार
MACHINE PARTS THEFT FROM MILL

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