ETV Bharat / state

धागा मिल से 50 लाख के मशीन पार्ट्स चोरी मामले में 4 गिरफ्तार, मिल में ही काम करते थे आरोपी

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: जिले की झालरापाटन पुलिस ने बंद पड़ी श्रीवल्लभ पित्ती धागा मिल से लाखों रुपए के मशीन पार्ट्स चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपी पहले वल्लभ पित्ती धागा मिल में कार्य कर चुके हैं. पुलिस ने बरामद पार्ट्स की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई है. पुलिस ने धागा मिल में लगे सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजरों की मिलीभगत होने की भी आशंका जताई है. इसको लेकर पुलिस फिलहाल मामले में अनुसंधान कर रही है.