11,000 KV लाइन से करंट चुराकर वन्य प्राणियों का करते थे शिकार, डॉग स्कॉड ने उड़ाए होश
नीलगाय, लोमड़ी समेत कई वन्य जीवों का शिकार करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, डॉग स्कॉड की मदद से आरोपियों तक पहुंची पुलिस.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 1:56 PM IST|
Updated : January 24, 2026 at 2:04 PM IST
सिंगरौली : एक ओर जहां राज्य सरकार वन्य जीवों के संरक्षण व विलुप्त प्रजातियों के पुनर्वास को लेकर तमाम योजनाएं चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर वन्य जीवों के शिकार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. सरकार के इतने जागरुकता अभियानों के बावजूद वन्य प्राणियों के शिकार के कई मामले सामने आ रहे हैं. ताजा मामला सिंगरौली का है, जहां पिछले कुछ दिनों में चार आरोपियों ने करंट लगाकर नीलगाय, लोमड़ी, सियार व जंगली सूअर का बेरहमी से शिकार किया, जिसके बाद वन विभाग ने ऑपरेशन चलाकर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है.
11 हजार केवी लाइन से शिकार के लिए बिजली चोरी
वन विभाग सिंगरौली के एसडीओएफ नरेंद्र कुमार त्रिपाठी के मुताबिक, '' वन विभाग को मुखबिरों से सूचना प्राप्त हुई थी कि बीट सिलफोरी क्षेत्र में वन्य प्राणियों का शिकार किया गया है. सूचना मिलते ही बीट प्रभारी सिलफोरी अन्य वन अमले के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे. मौके पर निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सब्बल से जमीन में गड्ढा खोदकर बांस की खूटियां गाड़ी गई थीं, जिन्हें बाइंडिंग वायर से जोड़कर पास की 11 हजार केवी विद्युत लाइन से अवैध रूप से करंट सप्लाई दी गई थी. इस अवैध करंट की चपेट में आने से एक नीलगाय, एक लोमड़ी व एक सियार की मृत्यु हो गई थी. घटना के बाद मौके से आरोपी फरार पाए गए, जिस पर वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई.''
डॉग स्कॉड की मदद से पकड़े गए आरोपी
घटना के बाद वन विभाग की टीम ने संजय टाइगर रिजर्व सीधी से डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया. डॉग स्कॉड की मदद से सर्चिंग कराई गई. डॉग स्क्वाड ने घटनास्थल से प्राप्त बाइंडिंग वायर की स्मेल लेकर तलाश शुरू की. इस दौरान टीम आरोपी अमरेश कुमार पिता केशो सिंह गोंड के घर पहुंची, जहां से 250 ग्राम बाइंडिंग वायर, बांस की खूटियां, जीआई तार और जंगली सूअर के बाल व हड्डी जब्त किए गए. इसके बाद पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर बाकी आरोपियों की तलाश शुरू की.
मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार, सभी को भेजा गया जेल
मुख्य आरोपी अमरेश कुमार फरार था, जिसे दिनांक 21 जनवरी 2026 को रेंज ऑफिसर गोरबी अभिषेक सिंह के निर्देशन में परिक्षेत्र सहायक रामानुज शर्मा, बीट प्रभारी अनिल कुमार साकेत व अन्य वन कर्मियों द्वारा दबिश देकर गिरफ्तार किया गया. मुख्य आरोपी के साथ सह-आरोपी बिहारी सिंह, रामदुलारे सिंह व सिपाहीलाल सिंह सभी निवासी ग्राम सिलफोरी को भी गिरफ्तार किया गया है. चारों आरोपियों को रेंज कार्यालय गोरबी लाकर बयान दर्ज किए गए और न्यायालय वैढ़न में पेश किया गया. यहां न्यायाधीश विशाल रिछारिया द्वारा आरोपियों की जमानत निरस्त कर उन्हें जिला जेल पचौर भेजने के आदेश दिए गए हैं.